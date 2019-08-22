白鹿路徑略南修！最快明清晨發海警　「侵台或擦邊球」要看2大關鍵

▲白鹿颱風1400各國路徑預報，路徑有略往南修正趨勢。（圖／翻攝自NCDR）

記者賴文萱／台北報導

輕颱白鹿持續逼近台灣，以每小時22公里速度，向西北進行。根據NCDR天氣與氣候監測網統整的各國路徑預報，下午2點的最新路徑大多都又有略微往南修正。氣象局指出，目前颱風路徑仍有不確定性，但若依照目前的路徑來看，預計周五清晨到上午將發布白鹿海警，下半天發布陸警。

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▲白鹿颱風8/22 1400路徑潛勢預報。（圖／中央氣象局）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」則PO出衛星雲圖分析，目前日本到台灣間，沒有雲的地方就是太平洋高氣壓勢力範圍，而且高氣壓正逐漸西伸、增強。但另一方面，白鹿環流也在整合中，兩者就像在競逐，誰動作快，將決定威脅台灣程度，是登陸？還是南修擦邊過？接下來36小時都是關鍵。

影響路徑的兩大觀察重點，第一要看白鹿整合速度以及整合後中心的位置，第二就是高氣壓增強的幅度及勢力範圍，兩者缺一不可。

▲白鹿颱風整合速度以及太平洋高壓增強的幅度，是未來颱風侵台或轉擦邊球通過的2大關鍵。（圖／翻攝自天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」）

至於各地天氣部分，氣象局指出，周五受到外圍環流影響，東半部白天雖也會有高溫出現機率，但會隨著颱風接近逐漸轉為有短暫陣雨情形；西半部地區則以高溫沉降為主，新竹、苗栗以北等地區有高溫36度以上機率，午後山區及近山區則要留意局部雷陣雨發生。

周六是颱風影響台灣最明顯的時間點，全台有雨，其中東半部、南部有局部大雨跟豪雨發生機率，雨勢相較北部會比較多。周日颱風遠離後，南部地區也須持續注意明顯降雨。