核廢料難處理？張善政直指「她」不願處理　怒轟蔡英文：核能政治化罪魁禍首

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020，而22日跟他的國政顧問團在臉書直播，主要內容提到重啟核四、能源願景。在會後聯訪，張善政提出核四的兩個關鍵，一是燃料棒問題，二是核廢料問題，而他痛批，台灣的核廢料並不是不能處理，而是蔡政府不願處理，還包裝成不能處裡，「台灣核能泛政治化的罪魁禍首就是蔡英文」。

▲韓國瑜國政顧問，總召張善政重批蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜日前提出重啟核四，而他22日表示，「南部肺腺癌的比率，是北部的15倍以上，當初公投通過時，750萬人民用公投表達反空汙，難道政府完全忽視嗎？不遵照公投，繼續使用煤炭，政府不能停電，是政府面臨的巨大問題。」

韓國瑜表示，「當初為了核四，第一個立法委員罷免案，我是其中之一，好像我已經貼了標籤，安全無虞情況下，我支持核四，我不是不表態，是沒有場合說，在前不久我看到核電廠分布圖，我嚇一跳。我才發現，我們周邊國家地區這麼多核電廠。難道我們台灣人比人家笨嗎？是因為台灣太多問題都太泛政治化，我對核四一本初衷，20年來有條件支持，只要在安全無虞、人民同意的情況下，我絕對支持。」

會後聯訪時，有記者提問，這個核能政策遭外界質疑是假議題。對此，張善政回應，核四有兩個關鍵，一是燃料棒，二是核廢料。然而，台電對外稱，目前所剩餘的燃料棒僅有864束，重啟一號機滿載則需要872束。

張善政就提到，第一次放進去一號機的燃料棒並不需要滿載，除非在開始前，「台電就把運光光，空擺在國外，當然不夠，核燃料棒才是假議題」。

此外，核廢料的問題，張善政指出，台電的預算案，準備將核廢料送法國做精煉、濃縮，但送到立法院的議案都全部打包退回，就此終結，「核廢料不是不能處理，是蔡政府不願處理，還包裝成不能處裡，若再讓他們當選繼續做，讓台灣核能泛政治化的罪魁禍首就是蔡英文。」