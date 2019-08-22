韓國瑜盼重啟核四　前環署長：重啟要通過第三方認證「不是霸王硬上弓」

▲魏國彥表示，重啟核四需通過國際的第三方認證。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

高雄市長韓國瑜日前指出，在「人民同意、安全無憂」的兩大前提下重啟核四。環保署長張子敬今（22日）指出，核四重啟與否應進行能源評估。環保署前署長李應元也說，今天不談核四，選舉的時候再說，但可以知道，環保署會一直很忙。

環保署今天舉行32周年署慶，邀請歷屆環保署長、副署長回到環保署歡慶署慶，包括第一任署長簡又新、陳龍吉、張祖恩、沈世宏、魏國彥、李應元等署長均出席參與。

請繼續往下閱讀...

▲環保署歷任署長簡又新、陳龍吉、張祖恩、沈世宏（右至左）。（圖／記者崔至雲攝）

對於韓國瑜所提到「2前提下重啟核四」。環保署前署長沈世宏表示，核四是否安全，其實是非常專業的問題，應邀請專家進行商討，同時也建議民眾一起參與，並針對民眾的疑問一一回答。

沈世宏也說，在一個大議題之下，其實有很多不同的議題、疑問，應先將核四安全與否先弄清楚，並且針對核四重啟的成本也考量進去，這才是正確的決策模式。他也直言，若政府決策的目的只是「選票」，就不會採用這些模式來決定政策了。

環保署前署長、韓國瑜國政顧問團環保與生態小組召集人魏國彥則表示，韓國瑜提到的重啟核四是在兩個條件下，外界應仔細聽清楚韓國瑜所說的，而且重啟核四一定會通過國際的第三方認證，這不是霸王硬上弓。