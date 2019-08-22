常美冰店跟風韓國瑜「晶晶體」　網友讚：笑死me了

▲常美冰店、韓國瑜。（圖／翻攝「旗山常美冰店」臉書粉專、記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜21日出席台北市美國商會，2分鐘的開放演講狂撂「晶晶體」，引起網友熱烈討論。對此，之前公開反韓因而大紅的常美冰店也跟風，在臉書粉專PO了一篇「晶晶文」，讓網友直呼「笑死me了」。

韓國瑜2分鐘的開放演講狂撂「晶晶體」。他表示，38年前白天在大學唸書，晚上上班就在American Club（美僑俱樂部）當Security Guard（保安），白天是student（學生），晚上是American Club Security Guard（美僑俱樂部保安），「我的tuition fee，我的大學生活費都是American Chamber pay me！（美國商會幫我付）」。

常美冰店也跟風，在臉書粉專以「晶晶體」發文，「天氣總算放晴，沒有rain，太陽很big，有點hot，讓我想到以前還是student時，喜歡在這種天氣，吃一球ice cream，真的會讓人很happy，發大球，謝謝大家。」

貼文一出，網友紛紛留言，「very會！」、「真是篇catch地氣的good文啊！」、「Push一個」、「讓我不禁回想起student時，半調子賣弄english的memory」、「旗山彭于晏very會」、「笑死me了，老闆有梗」

▲韓國瑜演講狂撂「晶晶體」，常美冰店也跟風。（圖／翻攝常美冰店臉書粉專，下同）

▲網友也以「晶晶體」留言。