網友湧臉書狂蓋樓討追蹤器　陳麗娜再稱「有照片」：應該有裝

▲不少網友湧入陳麗娜臉書，狂問：「追蹤器照片呢？」（圖／翻攝自Facebook／高雄市議員陳麗娜）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前自爆座車被裝了追蹤器，「感覺到國家機器動得非常厲害」，引發外界熱議！高雄市議員陳麗娜聲稱，是車廠檢查引擎時發現的，新聞局長王淺秋出面澄清，是有很多「疑似」的跡證。而陳的一番話，也引發網友湧入臉書，要求她拿出追蹤器照片，陳麗娜22日受訪時，再堅稱「有拍下照片」，應該是有安裝追蹤器。

韓國瑜上任以來紛擾不斷，20日還向外界爆料，自己的座車可能被安裝了追蹤器，批「國家機器」介入。對此，高雄市議員陳麗娜更隨即聲稱，追蹤器裝設在引擎蓋內，引發軒然大波，但這一席話隨即被高雄市政府新聞局長王淺秋出面打臉，直言，「我沒辦法評論」。

▲王淺秋21日出面澄清追蹤器事件，表示是有「疑似跡證」。（圖／記者洪正達攝）

這劇情走向，讓網友忍不住湧入陳麗娜臉書留言，狂問「所以追蹤器照片在哪裡？」、「快拿出照片來呀…韓市長需要你的幫忙，加油」、「陳議員，說好的追蹤器咧？？」、「追蹤器？？？這事鬧到全國沸沸揚揚，可以出來說明一下？」、「說好的追蹤器照片呢？」。

陳麗娜22日接受媒體訪問時，堅定原先的說法，表示自己第一時間有打到市政府了解狀況，市政府人員向她透露有拍下照片，「應該有」裝追蹤器。

▲陳麗娜幾乎每篇貼文底下，都有網友群起討照片。（圖／翻攝自Facebook／高雄市議員陳麗娜）

▲ 陳麗娜22日再稱，市府人員有拍下照片，「應該是有（裝追蹤器）」。（圖／東森新聞）

【更多新聞】

快訊／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜回應了：已獲日方友人體諒



影／遭爆市政會議晚開！韓國瑜無奈強調「從來沒周四開」...冤喊：說話要有根據



影／韓國瑜遭爆打麻將掀說謊風波！潘恒旭力挺主子：要辦「衛生麻將大賽」