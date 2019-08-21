一生都不會踏上的國度…　中原大學生遠赴友邦索羅門！建置氣象系統

▲林昱翰(左三)隨氣象局團隊至友邦索羅門群島服務。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為台灣拚外交，中原學子學以致用，遠赴友邦索羅門建置氣象系統獲讚！中原環工系碩士班學生林昱翰，隨中央氣象局SoSAFE團隊赴索羅門群島服務，是唯一以「學生」身份參與的團隊成員。年紀輕輕的林昱翰與氣象局專業團隊，一起到索羅門群島架設氣象站，協助該國強化氣象災害管理，以科技外交提供友邦貼心服務。

林昱翰表示，索羅門群島位在澳洲旁南太平洋群島之一，是一個多數人一生都不會踏上的國度，他很幸運能夠到索國開啟視野。服務期間他早出晚歸，不停在各單位奔波、開會、解說以及協助當地氣象人員的教育訓練，此行令他印象最深刻的是看到索羅門群島艱困的生活環境與貧富差距，使他更加了解自己是多麼幸福！「這趟旅程我學會用一顆「永續」環境的心和一顆『換位思考』的態度，跳脫舒適圈，期許自己莫忘幫助他人的那顆初心。」

中原大學表示，該校環境工程學系教授王玉純帶領學生自 2017年起參與中央氣象局與友邦索羅門群島之氣象合作計畫，協助索國提升防災、公衛、預報及資料收集管理之能力，最後建立一套完整的SoSAFE平台，供索國政府使用、資料存放及自動化串接及預警。

中原大學環工系參與氣象局SoSAFE計畫，協助收集當地氣象來建立地震、海嘯以及登革熱之早期預警系統。王玉純教授表示，這趟旅程中原團隊也開始建立台灣與索國衛生及醫療服務部(Ministy of Health and Medical Services, MHMS)之合作關係，由林昱翰負責簡報，將中原環工過去所做之研究成果及未來類登革熱預警系統的構想，介紹給MHMS的次長及其團隊。