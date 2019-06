索羅門100天決定是否斷交台灣　衛報：陸持續施壓太平洋6國

▲總統蔡英文2017年與索羅門總理蘇嘉瓦瑞一起動土。(圖/ETtoday資料照)

國際中心/綜合報導

《索羅門時報》(Solomon Times)5日報導,索羅門外交部長馬瑞雷(Jeremiah Manele)證實,是否要與台灣斷交並轉而與中國大陸建交,將在未來100天內做出決定。《衛報》則指出,近年來,中國大陸一直向6個太平洋的島國施壓,試圖改變這些國家的盟國,藉此讓我國陷入外交危機。

《衛報》報導,索羅門群島是少數與台灣維持外交關係的國家之一,將在100天內決定是否要轉向與北京建交。馬瑞雷與澳洲總理莫里森(Scott Morrison)3日展開雙邊會談,討論了這個議題,但並未公開敏感內容。

就在莫里森本周拜訪索羅門群島之前,澳洲與中國大陸在太平洋區域展開「影響力的拉鋸戰」,因此外界猜測,他是否會敦促索羅門維持與台灣的外交關係。索羅門的決定相當受到矚目,它是國際間正式承認台灣的17個邦交國之一。

