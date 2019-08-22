私菸案查出「特勤小金庫」？在野黨團籲相關單位到立法院報告

▲總統蔡英文於機場發表「自由民主永續之旅」返國談話，未料沒多久之後就爆發國安人員走私菸事件。（資料照／攝影中心攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統蔡英文出訪勤務走私10009條條香菸，全案已進入司法程序，全案仍待司法調查真相。但有「深喉嚨」爆料，直指走私菸品經費，不完全是自掏腰包，疑有公款性質的「特勤小金庫」支付菸品團購費用。對此，國民黨立委江啟臣表示，在野黨團將要求相關單位到立法院進行報告，徹底查明金流，假若屬實，必須以貪污罪嚴辦。

江啟臣表示，若「小金庫」查證屬實，公款就必須公用，購買私菸不是公務，更何況還是超量走私，拿公款從事違法行為非同小可，已涉及貪污治罪條例，更何況是極度敏感，涉及總統府的國務機要費相關轄下項目？國務機要費在預算書上的計畫內容，是「國家元首依據憲法行使職權﹐相關必要之費用」，難道購買私菸也是行使總統職權嗎？府方必須對爆料是否屬實要求嚴查。

江啟臣指出，從私菸案爆發以來，包括相關懲處名單重重舉起輕輕放下，高層經理全身而退，基層扛責親貴無恙，更有調查局副局長（小英台大同學）是否違反「偵查不公開」原則，提前向國安局洩密等疑雲，皆不了了之。

江啟臣說，社會不斷要求府方公布購買私菸金流，總統府也是推託了事，如今再爆出有濫用國務機要費的疑雲，就非常可能是金流出了問題，不要避重就輕或讓外界感覺政府不敢查辦！

江啟臣說，在野黨團將要求相關單位到立法院進行報告，徹底查明金流，假若屬實，必須以貪污罪嚴辦，更需釐清是否是長官交代購買，層級多高，難道菸可以核銷嗎？總統府不能再逃避監督，儘速公開金流，也不要再出現「超買」、「擅自移動貨物」這種離譜的說法，開誠布公面對問題，給廣大人民一個清楚的交代！