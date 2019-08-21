「低調善人夫妻」照片曝光！打扮樸實＋出獎學金贊助貧童　靠材料貿易起家

▲法官認為，沒有證據證明兩人洗錢，因此當庭釋放。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市一對吳姓夫妻經商有成，卻涉嫌私下利用兩岸貨幣需求匯兌洗錢，而吳男被起底是嘉義某國小的「低調大善人」。不過，法官認為，目前跡證無法認定是吳、陳透過違反《銀行法》的犯罪所得，且逮捕程序也不符合準現行犯逮捕要件，因此予以駁回、當庭釋放2人。另外，稍早2人的照片也隨著事件爆發而曝光。

據了解，夫妻倆是當地有名的「低調大善人」，穿著打扮也相當樸實，實在難以將兩人的模樣和洗錢畫上等號，而稍早兩人的照片隨著事件爆發曝光。據了解，吳男行善不欲人知，不僅出資蓋涼亭，還多次拿獎學金幫助弱勢孩童，這次捲入洗錢風波，讓不少人都感到相當訝異。據悉，40多歲的吳姓夫妻檔經營材料貿易起家，但自2017年12月起，卻疑似利用兩岸資金匯兌需求，以「每兌換人民幣100萬元收取新台幣2000元手續費」為代價經營地下匯兌公司，2年下來經手金額高達80餘億元。

▲查扣金額高達2億4千萬。（圖／記者翁伊森翻攝）

不過，嘉義地院法官認為，檢警查扣的2.4億元現金目前無法認定是吳姓夫妻違反銀行法等相關犯行之所得，且2人在被逮捕前數小時，就已為調查人員所控制，不可能還有違反銀行法之犯行，因此認定不符合「準現行犯逮捕要件」，逮捕程序不合法，因此予以駁回，當庭釋放。

對此，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，針對地下匯兌案件，係因嘉義地院就準現行犯之認定與檢察官有異，法院因而以逮捕程序不合法予以駁回羈押之聲請，本署針對此部分將提起抗告。