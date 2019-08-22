嘉義善人發財法曝光！2.4億現鈔塞爆家　檢提抗告缺1證據

▲嘉義地檢署查獲不法地下匯兌，查扣金額高達2億4千萬。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

嘉義市一對吳姓夫妻經商有成，卻涉嫌私下利用兩岸貨幣需求匯兌洗錢，帳本上收取、支付的金額高達80餘億元。當檢方19日上門搜索時，在吳男陳姓妻子的娘家扣得2.4億元的現金。豈料，吳男被起底是嘉義某國小的「低調大善人」，除了贊助蓋涼亭之外，還出獎學金幫助弱勢孩童。檢警認為2人嫌疑重大，向嘉義地院聲請羈押；但法官卻認為，目前跡證無法認定是吳、陳透過違反《銀行法》的犯罪所得，且逮捕程序也不符合準現行犯逮捕要件，因此予以駁回、當庭釋放2人。

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據悉，40多歲的吳姓夫妻檔經營材料貿易起家，但自2017年12月起，卻利用兩岸資金匯兌需求，以「每兌換人民幣100萬元收取新台幣2000元手續費」為代價經營地下匯兌公司，2年下來經手金額高達80餘億元。

▲嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊。（圖／記者翁伊森翻攝）

根據《自由時報》報導，吳姓台商供稱2.4億餘元現鈔是在中國合法經商、變賣房產的所得，只不過是經地下匯兌方式匯款回台。