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客廳塞滿「2.4億現金」！台商夫妻2年狂洗80億　檢方再提聲押

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▲▼嘉義地檢署查獲不法地下匯兌，查扣金額高達2億4千萬。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲吳姓台商夫妻涉嫌地下匯兌，檢方22日再度提起聲押。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

嘉義市一對吳姓台商夫妻，涉嫌利用兩岸貨幣需求匯兌洗錢，短短1年半便經手80億元。嘉義地檢署20日派員前往2人家中，更當場查扣2.4億元的現金，並以準現行犯逮捕、聲押2人，但遭嘉義地院駁回提起抗告。檢方21日第二度傳喚，經過連夜地偵訊後，再度向法院提起聲押，22日將再重開羈押庭審理。

據悉，40多歲的吳姓夫妻檔經營材料貿易起家，但自2017年12月起，卻疑似利用兩岸資金匯兌需求，以「每兌換人民幣100萬元收取新台幣2000元手續費」為代價經營地下匯兌公司，2年下來經手金額高達80餘億元。

不過，嘉義地院法官認為，檢警查扣的2.4億元現金目前無法認定是吳姓夫妻違反銀行法等相關犯行之所得，且2人在被逮捕前數小時，就已為調查人員所控制，不可能還有違反銀行法之犯行，因此認定不符合「準現行犯逮捕要件」，逮捕程序不合法，因此予以駁回，當庭釋放。

對此，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，針對地下匯兌案件，係因嘉義地院就準現行犯之認定與檢察官有異，法院因而以逮捕程序不合法予以駁回羈押之聲請，本署針對此部分將提起抗告。

然而，檢方21日第二度傳喚2人，再經過連夜地偵訊後，再向嘉義地院聲起羈押，22日將再重開羈押庭審理。

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關鍵字：台商,地下匯兌,洗錢

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