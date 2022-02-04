老翁穿「全新袈裟」化緣遭紫南宮廟方驅趕　他暴怒：要做那麼絕？

▲紫南宮外有名穿全新袈裟的老翁化緣遭驅趕，與廟方人員爆發衝突。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者高堂堯、陳豐德／南投報導

南投紫南宮以借發財金聞名，過年期間每天都擠進超過10萬名遊客，一名身穿袈裟、貌似僧人的老翁近日就在紫南宮周邊化緣，廟方工作人員懷疑其身分上前詢問後，男子怒斥「你憑什麼叫我脫衣」、「你對師傅有尊重嗎」、「你人就要做到那麼絕嗎？」，影片曝光後網友反譏「不要以為穿新袈裟就是真和尚」。

網友拍下身穿全新袈裟的老翁與紫南宮廟方人員衝突過程，該名老翁頭戴斗笠、胸前戴著一大條佛珠，並拎著一個募款箱向民眾化緣。廟方人員稱自己是做了40年的交通隊長，勸該名化緣老翁離開，直指對方「不像出家人」。

不料該名老翁回稱「你也不像」、「你也給人請的，你不是義務，也是拿人薪水的」「你叫警察來也好啊」、「交通隊長你自己封的嗎？是別人給你工作、給你權力、你憑什麼叫我脫衣？」還說「你對師傅有尊重嗎」、「你叫警察來我才走，你人就要做到那麼絕嗎？」。

由於老翁始終不願離開，雙方言詞衝突時音量也吸引民眾側目，廟方人員回稱「你就不像，穿這樣」、「你袈裟脫掉，穿袈裟的人還這樣丟臉啦」、「這邊都我在管的」、「你沒遵守（規定）衣服脫掉」，並說「穿袈裟的人那麼兇惡，哪裡像師傅」。

紫南宮主委莊秋安表示，這名僧人之前就常來附近化緣，這次因為有信眾懷疑其身份，向廟方檢舉，才會派工作人員去溝通，未料會發生口角衝突，影響社會觀感，會再對工作人員加強教育訓練；但廟方也認為真正的出家人不可能會如此口出惡言，已向警方舉報、請求協助確認其身份

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