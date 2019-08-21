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陸客一條龍業者傳放無薪假　林佳龍做後盾：雨天不會收傘

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▲▼師大夜市街景,師大路,燈籠滷味,小巷,歇業店家,破敗店家,冷清巷弄,遊客,觀光客,學生。（圖／記者湯興漢攝）

▲陸客不來對台灣觀光業影響甚大。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者胡順惠／台北報導

中國大陸限縮陸客來台，從8月起暫停發放來台個人簽證，9月起調整各省來台團客配額，今日又傳出專做陸客旅遊的寶得利集團，旗下駘翔旅行社預告開始無薪休假，每周僅上班3天。交通部長林佳龍表示，3年多來政府已經努力將陸客來台比例從4成降到2成6，在這敏感時刻，雨天不要收傘，政府應該要做業者的後盾。

林佳龍21日出席金路獎時表示，陸客不來就自己來，促進國旅秋冬遊，爭取更多國際觀光客來台灣，有些媒體報導過去有一條龍的旅行產業，變成從中國攬客到台灣旅遊過程，由一條龍系統做服務，風險比較大，希望分散風險，3年多來努力已經把陸客從4成降到2成6，讓國際市場更平均。

請繼續往下閱讀...

▲▼金路獎頒獎典禮,林佳龍。 （圖／記者胡順惠攝）

▲交通部長林佳龍出席金路獎頒獎典禮。 （圖／記者胡順惠攝）

陸客大幅限縮，台灣旅行業受到嚴重衝擊。林佳龍說，建議行政院召開跨部會會議，看怎樣紓困融資貸款協助，把危機轉成契機，個案也會關心協助，發生的原因有部分因為過度依賴大陸市場，也是給台灣調整體質的機會。

林佳龍說，旅宿業這幾年多次被金融機構列為紅色警戒，也聽到很多業者的反應，已經向行政院建議跨部會會議，包含金管會財政部經濟部等，過去也修法通過房屋稅、地價稅減免，可是地方政府沒有執行，怎麼樣落實要出面協調，希望雨天不要收傘，在中國大陸企圖用陸客操縱台灣政治時刻，政府要做業者的後盾，業者也能做好轉化體質、避險。

另外，有部分業者希望秋冬遊補助延至2020年1月底，幫忙一起度過年前的旅遊淡季。林佳龍回應，1月1日到1月23日觀光旅行的人會減少，這個時間業者有共識，希望跟各政黨溝通，因為這是下半年度的預算，政策上支持，希望業者一起努力。

下一步該怎麼讓更多國際觀光客來台？林佳龍說，這不只是陸客透過第三地中轉的問題，很多國際觀光客像東協國家，過去來過台灣，像是新加坡，已經請行政院協調過數次會議，移民署、外交部比較謹慎，觀光局的立場希望鬆綁，希望讓國際觀光客來過或訪問過先進國家的更容易入境台灣。

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關鍵字：旅行社,陸客,寶得利集團,駘翔旅行社,林佳龍

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