蔡英文要台中人向林佳龍道歉　前大使介文汲：極無民主素養

▲蔡英文、林佳龍。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

針對總統蔡英文赴台中演講時，向民眾說出「你們應該對某個人道歉」，疑似影射前台中市長林佳龍。曾任駐紐西蘭代表、前外交官介文汲20日痛批是「極無民主素養且充滿權力的傲慢」，加上蔡英文為護航「口譯哥」，要求監察院尊重行政部門等事件，讓介文汲感嘆，蔡英文3年前曾說「謙卑謙卑再謙卑」，如今卻「左諷人民百姓，右批國家體制」，令人嘆為觀止。

蔡英文17日到台中舉辦「辣台派開講」，她指出台中的驕傲是綠川、花博，但現在這些驕傲都有點模糊，並對聽眾說「你們應該對某個人道歉」、「市民的選擇自己要負責任」，呼籲「明年總統選舉不要選錯人」、「下次市長選舉也不要選錯人」，這番話疑似暗指民眾應向前台中市長林佳龍道歉，引發議論。

對此，介文汲20日在臉書發文，痛批「這種言詞真是極無民主素養且充滿權力的傲慢」，他也提到，蔡英文針對「口譯哥」趙怡翔的任命風波，表示「希望監察院能秉於憲政分際，尊重行政部門的決定」，這充分顯示出其對五權憲法及監察權的無知，以及全然不尊重國家體制的濫權。

介文汲還說，去年蔡英文搭雲豹裝甲車勘災，「笑臉俯看南部災民的荒謬行徑，人民記憶猶新」，現又鬧出這些荒腔走板的言行，「只能說有諸中、形於外，真的假不了，假的真不了。」

介文汲痛批，蔡英文上台之初，曾說要「謙卑謙卑再謙卑」，短短3年多的時間，竟公然「左諷人民百姓，右批國家體制」，變化之大，令人嘆為觀止。