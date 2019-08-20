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影／車體扭曲變形！　陸客團寮國翻車釀13死29傷2失蹤

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記者魏有德／綜合報導

一輛載著大陸遊客的遊覽車19日下午於寮國北部城市瑯勃拉邦發生翻覆意外。大陸外交部領事保護中心發佈消息稱，車上共有46名乘客，其中有44名中國公民。經寮國救援人員初步查核情況，車禍已造成13人罹難，29人受輕重傷，仍有2人失蹤。

▲大陸旅行團於寮國發生車輛翻覆意外。（圖／翻攝新華網）

▲大陸旅行團於寮國發生車輛翻覆意外。（圖／翻攝新華網）

《新華社》報導，發生車禍的陸客團遊覽車於寮國當地時間15時30分發生嚴重交通事故。中國駐寮大使館和駐瑯勃拉邦總領事館聯合應急處理，由中國駐瑯勃拉邦總領事李志工率應急小組趕往事發地點，於當晚20時左右抵達，協同軍警時施救援。

▲遊覽車翻覆後車體扭曲變形，增加救援難度。（圖／翻攝央視網）

▲遊覽車翻覆後車體扭曲變形，增加救援難度。（圖／翻攝央視網）

由事發現場照片發現，該翻覆車輛嚴重扭曲變形，樹枝及樹葉散落在車體周圍，加上山地泥濘，土壤濕滑，增加救援難度。江蘇金陵商務國際旅行社總經理李靠山表示，此次在寮國遭遇車禍的旅行團為旗下江寧門店收的遊客，共計43人，以江寧人居多，年齡大多分佈在50-60歲左右，以夫妻出遊為主，這次團隊是交給蘇州文化國際旅行社接待。

▲救難人員連夜搜救，把握黃金搶救時間。（圖／翻攝新華網）

▲救難人員連夜搜救，把握黃金搶救時間。（圖／翻攝新華網）

據了解，車輛翻覆現場為山區，寮國目前正值雨季，多處山路濕滑、路況較差。事發前，這輛遊覽車欲從寮國首都永珍前往北部城市瑯勃拉邦，疑似因剎車失靈導致車輛翻覆釀禍，具體事故原因仍由當地政府調查中。
 

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關鍵字：陸客,寮國,車禍,翻車,特派現場

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