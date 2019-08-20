政壇6人年輕照大出賣！許淑華20歲逆天美腿曝光　網驚呆瘋傳

記者柯沛辰／綜合報導

基隆市長林右昌30年前舊照日前被挖出後，俊俏長相激似日韓男星，不僅驚艷網友，更在政壇掀起一陣曬照風潮。這兩天，除了交通部長林佳龍、台北市議員高嘉瑜先後被出賣，立法院副院長蔡其昌、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安及市議員許淑華也大方分享舊照，引發網友熱議。

市長林右昌妹妹林宛姿近日在臉書出賣哥哥，貼出5張林右昌高中、大學及服役時期舊照，讓許多網友一見驚為天人。有人說，照片簡直像極了日本影星三浦春馬、福士蒼汰，也有人說像韓星李敏鎬，但更多的是對極大反差感到不可思議，「歲月是一把殺豬刀」、「市長後來到底發生什麼事了？」

照片曝光後，政壇吹起懷舊風，許多政治人物的年輕舊照也紛紛出土：

交通部長林佳龍

臉書粉絲團小編跟上潮流，未審就先貼照，笑說「昔日正龍，今日歪樓」。

▲小編笑貼昔日照，「正龍我們想念你」。（圖／翻攝自臉書／林佳龍）

台北市議員高嘉瑜

高嘉瑜打趣地說，她20年前還沒出生，而且年輕跟現在沒有顯著差異，無法加入這波曬照熱潮。不料馬上被國中同學出賣，貼出她稚氣的大頭照，「這張超過20年」。

▲高嘉瑜遭國中同學出賣，「這張怎麼拍成醬搞笑」。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜）

立院副院長蔡其昌

「我想是時候向大家證明，我以前上課真的沒有偷睡覺。因為從小時候到現在，眼睛都沒有長大過…瞇瞇眼看世界，經過40多年一樣小。」

▲蔡其昌分享兒時照片，「童年蔡瞇瞇網路首曝光！」（圖／翻攝自臉書／蔡其昌）

台北市議員許淑華

許淑華說，PO這張照片不是為了跟風，也不是要欺負林右昌，而是要藉此慎重澄清，「我的下巴是真的、是真的，20歲它就長這樣惹，別再問我下巴去哪做的…好嗎？」

▲許淑華一雙白皙美腿意外成為亮點。（圖／翻攝自臉書／許淑華）

屏東縣長潘孟安

「看來不變的是吉他，其他都…來3首十年！」

▲潘孟安復古味最強，被網友封為懷舊照冠軍。（圖／翻攝自臉書／潘孟安）

桃園市長鄭文燦

喊話林右昌不孤獨，「看來是個擅長發福的夥伴呢（摸下巴）」

▲鄭文燦年輕版是文藝青年，有網友說像盧廣仲。（圖／翻攝自臉書／鄭文燦）

對此，林右昌回應，他沒想到照片會被上傳網路，有一點點被出賣的感覺，畢竟公務繁忙作息不正常，常常一整天下來沒時間吃飯，直到睡前才進食，加上當市長後是真的沒時間運動，但現在他又有動力去減肥、運動了，「（被出賣）也是好事啦，請大家給我3個月的時間減重。」

▼林右昌遭出賣，年輕時神似日韓男星。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指，下同）