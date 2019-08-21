被指「樂陞案門神」李永萍揚言提告　黃國昌再嗆：要告就告

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委黃國昌國會辦公室主任賴嘉倫20日宣布投入2020年新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）立委選戰，黃國昌於記者會中指稱國民黨參選人李永萍為「樂陞案門神」，李永萍則揚言已委請律師寄發存證信函，並保留法律追訴權。黃國昌21日再嗆李永萍，「當初沒有勇氣出來面對投資人，甚至脫產，是要保留什麼法律追訴權？要告就告」。

黃國昌20日上午陪同賴嘉倫於汐止服務處召開記者會，賴嘉倫宣布將投入2020年新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）立委選戰。黃國昌在記者會上指稱李永萍是「樂陞案門神」，賴嘉倫也質疑，樂陞案讓許多投資人的血汗化為烏有，身為獨董的李永萍不但沒有負起責任，甚至還脫產。

對此，李永萍競選辦公室下午表示，呼籲黃國昌及其團隊停止不實指控，否則即觸犯選罷法「意圖使人不當選」及刑法「誹謗」罪，將面臨刑事訴追。不過晚間賴嘉倫也在臉書反擊，表示自己作為曾協助樂陞案受害投資人的一員，下午看到李永萍聲明已委請律師寄發存證信函，試圖辯解、更佯稱自己也是受害人，「實在相當可笑」。

黃國昌21日受訪談及此事再開砲，「說她是樂陞案門神我今天可以再說一次啊」，說李永萍是門神、獨董，也是投資人普遍的心聲，更是很多媒體下的標題。黃國昌說，李永萍真的要反省的是，當初沒有勇氣出來面對投資人，甚至脫產，質疑她「到底要保留什麼法律追訴權？要告就告」。

黃國昌說，其實這件事也不適合由他來回應，「要跟她選的人又不是我」，而且賴嘉倫前一天晚上也已經發了聲明，他認為寫得非常好，自己完全支持賴嘉倫。

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

