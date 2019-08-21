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1個月3次送煞！彰化習俗新竹發揚　在地人抱怨：跟風過頭了吧

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▲1個月3次送煞！彰化習俗新竹發揚　在地人抱怨：跟風過頭了吧。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲有網友PO文，晚間新竹地區又有送肉粽儀式。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）

記者陳凱力／新竹報導

原本只是彰化地區的送煞儀式，竟在新竹發揚光大？新竹地區這半年來多次遭到網友轉貼喪家的送煞公告，尤其這個月竟以高達3次，次數頻繁，已經讓當地居民大喊受不了。網友表示「怎麼感覺現在不管怎樣意外都跟送煞有關係」、「送煞是自殺、怨死的在送(最早特指上吊死)，現在連意外死也來送，改天是不是連壽終的也來送…也好…送煞是個人自由，送好送滿吧…」、「彰化習俗，怎麼在新竹發揚光大，彰化都沒送這麼勤勞」，更有網友直言「跟風過頭了吧？」

▲1個月3次送煞！彰化習俗新竹發揚　在地人抱怨：跟風過頭了吧。（圖／翻攝新竹爆料公社）

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大部分網友認為儀式太頻繁，非常擾民。

▲1個月3次送煞！彰化習俗新竹發揚　在地人抱怨：跟風過頭了吧。（圖／翻攝新竹爆料公社）

8月間才有七夕夜的新庄子送煞，接著不到一周，又傳出湖口某社區要送煞，但經當地里長了解，竟只是一般例行的「中原祈福法會」，只是附近公告主旨竟寫上「送煞法式公告」，也讓網友傻眼。

就像是「每周一場」的頻率一般，繼第2場「烏龍送煞」之後，臉書《新竹爆料公社》又被網友PO文，「就在今晚， 竹北市東海三街上禮拜發生的火警，家屬今天晚上要幫往生者送煞，地點位於竹北市六家高鐵附近。」

PO文上表示：8月20日晚上10點開始，行經路線為東海三街-東興路-興隆路-隘口堤頂一街-高鐵基地台旁河堤道路-頭前溪。請附近居民及鄉親們10點後避開上述路線，謝謝！

傳統的「送肉粽」習俗，最早期時盛行於彰化鹿港等沿海地區，又稱「送煞」、「喫麵線」，迄今已有百年歷史。早年相傳，死者如果是自縊、上吊身亡，死後積累的怨氣太重，陰魂會徘徊在陽世尋找下一個替死鬼，因此當地廟宇必須舉行法會消除死者煞氣，鋸下其上吊的橫梁、樹枝，並將繩索送到海邊燒掉，藉由廣闊無量的大海祛煞。

一般而言，「送肉粽」儀式大多選在夜深人靜時舉行，每當「肉粽」準備出海，當地鄰近的學校、補習班就會提早下課，夜校也會停課，附近也會張貼公告，提醒民眾迴避儀式隊伍。而儀式中又有「祭火煞」，顧名思義，原應舉行於火災之後（有燒死人）的情況下舉行，旨在送火煞出境，冀免再罹其禍，並祈死者超生，生者獲福。

不過，由於頻率太頻繁，也開始讓新竹地區的網友多有微詞，網友表示「怎麼感覺現在不管怎樣意外都跟送煞有關係」、「送煞是自殺、怨死的在送(最早特指上吊死)，現在連意外死也來送，改天是不是連壽終的也來送…也好…送煞是個人自由，送好送滿吧…」、「彰化習俗，怎麼在新竹發揚光大，彰化都沒送這麼勤勞」、「明明就是自殺怨死，才在送，現在有點過頭，擾民，動不動就在送」、「感覺是承辦的在用別的習俗誘騙家屬的無知錢」、「沒有必要送...根本就是擾民，新竹有這樣的習俗？沒吧...」，更有網友直言「跟風過頭了吧？」

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關鍵字：新竹爆料公社,送煞,送肉粽

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