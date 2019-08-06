農曆7月新竹送肉粽　七夕夜新庄子「這個位置」閒人勿近！

▲新豐鄉新庄子地區傳出7日晚間要送肉粽。（示意圖／ETtoday資料照）



記者陳凱力／新竹報導

新竹又有送肉粽！有網友在臉書社團表示，「新竹縣新豐鄉康樂路一段361巷，有喪家公告預計7日舉行送煞法事」，還有疑似喪宅公告「時間是7日晚上9點20分到10點30分，約1個半小時，這段期間請街坊鄰居待在屋內，請不要任意走動，以免有所沖犯。法事中會準備淨符，以備不時之需。」

▲一張疑似喪家公告的照片在網路瘋傳。（圖／翻攝臉書新竹大小事）



這張疑似喪宅公告已在網路流傳，公告內容寫著「時間是7日晚上9點20分到10點30分，約1點半小時，這段期間請街坊鄰居待在屋內，請不要任意走動，以免有所沖犯。法事中會準備淨符，以備不時之需。」、「送煞時間，當鄰居聽到銅鑼響、鞭炮響時，切勿外出走動或是觀看，應盡量關緊門窗，待法事結束後，10到15分鐘後方可走動，一般等到第二天出門走動為佳。」

也有網友提醒，這場送煞活動將會通往新庄子跟西濱然後到達出海口。民俗專家黃有福說，一般較少在農曆7月辦送煞法事，他提醒民眾若因不知情遇到送煞隊伍，不妨先跟著走一段路，再默默地離開，途中不要說話、也不要接手機；回家前，到宮廟求取一張天赦符，回家將符燒成灰搭配加香茅洗澡、淨身，就可以去除煞氣。

▲網友互相提醒，該時段避免靠近。（圖／翻攝新竹大小事）