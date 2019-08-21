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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

責任制拼市政破功！韓國瑜上班日開直播談國政　競辦硬拗：午休時間

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▲ 韓國瑜22日開直播。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）
▲ 韓國瑜宣布22日要與張善政等人開直播。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜平日拚市政假日拼選舉破功了嗎？國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜將在22日中午12點半，與國政顧問團總召張善政、副總召杜紫軍及黃士修在臉書開直播，大談能源政策，但也被質疑，利用上班時間開講國政議題，而競選辦公室發言人何庭歡則回應，直播是利用中午的午休時間。

身兼國民黨總統參選人、高雄市長的韓國瑜，在臉書發布22日中午12點半，將和國政顧問團總召張善政、副總召杜紫軍、黃士修，在8月22號中午12點30分，在臉書開播「首波國政直播開講」，暢談台灣未來的能源該何去何從。

直播主題以「『當禿子遇上土條』告訴你：台灣用什麼發電最好？」，內容將提到「815大停電是不是透露出台灣的缺電危機？電價一調升，萬物漲聲響起，為什麼我們不能讓電更便宜？深澳、中火案爭議聲從未停歇，我們真的沒有乾淨能源嗎？到底台灣用什麼發電最好等議題」。

▲▼韓國瑜赴美國商會發表演講會後受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜21日上班日北上赴美國商會發表演講。（圖／記者屠惠剛攝）

不過直播時間為22日星期四，明顯是上班時間，這是否與韓國瑜曾喊出「平日拚市政假日拼選舉」的說法有違，加上日前新聞局長王淺秋曾提過「行政首長的工作本來就是責任制，沒有固定上下班時間！」，但現在卻要開直播談國政。對此，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡表示，是利用中午午休時間，並且是在高雄國民黨黨部，但直播過程不開放拍攝，直播後會安排媒體聯訪。

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