開價1027億　李嘉誠將收購英國220年歷史最大酒廠

▲英國最大酒廠Greene King，已經有220年歷史。（圖／翻攝自Greene King）

實習記者范芷菱／綜合報導

香港首富李嘉誠旗下的長江實業集團（CK Asset Holdings，簡稱長實）近日以每股850便士（約新台幣323元）、現金總價27億英鎊（約新台幣1027億元）收購了擁有220年歷史的酒吧與釀酒集團Greene King，消息一傳出，也讓Greene King的股價瞬間彈升超過了50％。

▲香港首富李嘉誠旗下的長江實業集團開價27億英鎊收購酒吧與釀酒集團。（圖／路透社）

據英國《衛報》報導，擔任收購的CK Bidco候任執行長馬格納斯（George Colin Magnus）表示，「公司的策略是尋找具有穩定、有彈性和強大現金流的企業，而英式酒館及釀酒業擁有這些特徵。我們相信從長遠來看，這個行業將繼續成為英國文化和餐飲市場相當重要的一部分。」計畫以每股850便士、現金27億英鎊收購Greene King，包含淨債務值約46億英鎊（約新台幣1750億元）。

英國真愛爾運動（Campaign for Real Ale）的全國主席尼克（Nik Antona）表示，「希望Greene King能繼續正常營運，不會有任何令人失望的變化。我們將呼籲新業主保留現有酒吧組合，以保護全球數千家酒吧和工作崗位。」

▲英國釀酒和酒吧企業遭受嚴重衝擊，此為Greene King的酒吧。（圖／翻攝自Google Map）

Greene King創立於1799年，旗下有Old Speckled Hen和Abbot Ale等啤酒品牌。但隨著大型商業連鎖店數量的增加，加上飲食習慣改變，導致英國的年輕人喝酒量比上一代還低，小型獨立酒吧成群結隊地消失；又因為脫歐的不確定性造成英鎊匯率大貶，吸引了外國投資商收購，英國釀酒和酒吧企業遭受嚴重衝擊。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。