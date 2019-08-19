男看臉書直播...留言嗆「還沒騙完呀」！命理老師林真邑怒提告　結果出爐

▲林真邑開設臉書遭嗆「騙夠了沒」。（圖／翻攝自林海陽開運粉絲團）

記者陳韻如／台北報導

知名命理老師林真邑指控，一名7旬張姓老翁在她的粉絲團留言羞辱，「還沒騙完呀！累不累呀！什麼資格自稱老師呀？」、「屁話！」等語攻擊，她憤怒提告。新北地院審理後依公然侮辱罪判張翁拘役20天，林女事後以張翁行為嚴重影響她的名譽為由提上訴，但遭駁回。

林真邑在臉書開設「林海陽開運粉絲團」，2018年5月3日開直播與粉絲互動時，一張翁在下方留言，「什麼妳都插嘴，妳去聯合國吧！」、「相信你是笨蛋！！」、「屁話」、「滿嘴跑馬！」、「還沒騙完呀！累不累呀！什麼資格自稱老師呀？」等語，林女不甘受辱，氣得對張翁提告公然侮辱。

張翁到庭時，對自己犯行坦承不諱，且表示願意和解，但最後因金額差距過大，因此未達成共識，新北地院則依公然侮辱罪判張翁拘役20天，得易科罰金2萬元。

事後，林女提上訴主張，張翁的言論嚴重影響她的名譽以及工作，且至今也未達成民事和解，認為一審的判刑過輕。但新北地院合議庭認為，原審予以論罪科刑，其認事用法並無違誤，且量刑也屬妥適，因此駁回上訴。全案確定。

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