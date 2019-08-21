溫暖笑容牽走心！2女匿名示愛陽光帥警　網私曝「追警攻略」：熟到泡茶

▲方警外型相當陽光，對於記者來訪，頻頻直呼「放過我啦，我只想要低調」。（圖／翻攝臉書）

記者莊智勝／屏東報導

任職於屏東東港交通隊的方姓帥警，因陽光外型、溫暖的笑容連連打動女性民眾芳心，接連2名女子因車禍而對方警一見鍾情，更在臉書《告白警察》大膽示愛，「我不會放棄，因為我真的喜歡你了！」雖然這顆剛萌芽的粉紅泡泡，不久就被已經死會的方警戳破，但仍掀起網友熱烈討論，還有人親授「追警全攻略」，成功打入警察圈、一起泡茶聊天，「他們都很悶騷啦！」

一名女網友在臉書社團匿名PO出398字文章，向東港交通隊的方姓員警傾訴愛意，直言日前母親發生車禍，方警前來處理後，她第一眼就已經一見傾心；翌日2人為了案情再有聯絡時，女子終鼓起勇氣衝一波，開口向方警要電話、LINE，沒想到卻遭到委婉拒絕，「當下有些難過，但我不會放棄的，因為我真的喜歡你了！」

事實上，被方警帥氣外型牽走心的，還不只她一人，早在2015年12月，另名女子同樣因為車禍偶遇方警，腦海裡霎時全被方警親切、陽光的笑容填滿，久久難以忘懷，還大膽地追愛，「不知道這裡你能不能看見，我希望可以認識你，我好喜歡東港，更喜歡分局的方XX！」

▲已經有2名女子戀上方姓帥警，在臉書粉專匿名示愛。（圖／翻攝臉書「告白警察」）

無奈的是，這夢幻的粉紅泡泡還是維持不了多久，《ETtoday新聞雲》獨家電訪到該名方姓員警，對於女網友的示愛，早已在警界中鬧得沸沸揚揚，他也有所耳聞，但由於自己已經有穩定交往近10年的女友，對女網友的告白，還是只能說抱歉。面對記者不停地追問，方警還頻頻哀號，「好了啦，放過我了啦，我只想要低調！」

雖然這段剛開始萌芽的戀情最後只能扼腕告吹，但已經引起網友熱烈討論，「好奇有多少人因為交通事故喜歡員警？」「我只有因為被開單而討厭警察耶」、「我發生事故怎麼都只遇到搞笑大叔」、「他有女友了真可惜！原PO加油，再繼續尋找對的人囉！」還有女網友看過方警照片後，直接認證「外型的確滿優秀的！」

另一方面，還有網友大方親授「追警全攻略」，但前提必須建立在對方單身的情況下，「你可以買飲料，常去派出所，多去幾次就可以跟大家混熟！我在台中，偶爾會去我們轄區派出所送飲料，一次20杯，沒有特地給誰喝，剛開始不是很熟，大家都禮貌性點頭，慢慢地比較認識，大家都會跟我坐著一起泡茶、聊天喇賽。我最近混入警察叔叔、哥哥的世界後，才知道警察都很悶騷啦！」

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