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法籍鐵馬遊客單車旅遊體力透支　恆警暖心護送圓環臺夢

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▲屏東縣恆春警分局旭海所員警助法籍旅客Joe圓環台旅遊夢想 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣恆春警分局旭海所員警助法籍旅客Joe圓環台旅遊夢想 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

法籍旅客Joe從高雄騎腳踏車環島旅行，行經屏東縣牡丹旭海派出所時，因形疲憊在派出所前徘徊，員警看到以手機內的翻譯APP和對交談，邀請入所內喝茶、一起用餐，護送他到壽卡鐵馬驛站，避開爬坡崎嶇路段調整體力，讓他頻頻誇讚臺灣警察真的很熱心。

這位法籍車友，日前在恆春警分局旭海所前徘徊，警員李易軒與警員鄭登維看到他身形疲憊、躊躇不前，主動向上前關心，得知他是法籍遊客Joe，並以手機內的翻譯APP詢問可否進入所內休息。

他隨李、鄭兩人入派出所，李員立即提供飲用水讓他解渴，由於正好是午餐時刻，鄭員熱心的遞上碗筷邀請Joe一同用餐，讓他很感動，頻頻誇讚臺灣警察真的很熱心，為民服務精神讓他很感動。

他表示，這來到臺灣的目的，是為了完成自行車環島夢想，因此騎著自行車慢慢欣賞沿途風景；由高雄出發後至旭海路段時，因當時天氣酷熱難耐體力不支，致無法繼續騎乘，才在派出所外休息。

警方發現他未來路途，屬於險峻陡坡路段，擔心他不熟悉該段山路路況、甚至體力無法負荷，即即協助護送外他及腳踏車至壽卡鐵馬驛站，以避開爬坡崎嶇路段，兼調整體力，繼續後續行程。

恆春警分局分局長陳鴻忠表示，墾丁到旭海路段是鐵馬車友必訪路段，沿途海岸線風景相當優美，但長距陡坡挑戰著鐵馬族的體力與耐力，籲請車友們挑戰時仍然須考量個人身體狀況及行前車況保養與檢查，確保安全。

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關鍵字：法籍旅客,屏東,恆春,旭海,腳踏車

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