雷皓明／目擊動保案勇於作證　不再有動物悲歌

▲碰到動保案件，目擊者最重要的是在調查程序或法庭程序中擔任證人，將犯案者繩之以法。（圖／Pixabay）

碰到動保案件，很多人都不知道該怎麼做。例如在目擊當下，究竟是該找動保處或是報警，就讓人陷入遲疑。而在找到權責機關之後，自己究竟還能做什麼，也是一個疑問。

你可能會直接聯想到「動保處」，這個是沒錯的。基本上，與動物保護有關的案件，主管機關是各地的政府，例如違法飼養、販賣或捕獵，都有行政處罰的責任，因此發現重大動保案件時，聯絡動保單位來處理是可以的。

然而，如果是重大動保案件，例如涉及動物的重傷、殺害，依照《動保法》第25條屬於刑事責任，此時「警察機關」就有介入的權限，因此你也可以選擇報警處理，通報的內容越詳細越好，「時間」、「地點」、「犯案者（如果已知）」「事發經過（如果已知）」及「動物狀況」等，都是不可少的資訊。

但實務上也不乏警察拒絕處理或拒絕蒐證的情況，也許是難以判斷是否為人為，甚至是單純的行政怠惰都有可能。如果碰到這種情況，除了連絡動保處、警察機關外，也可以向各地的動物保護團體聯繫，請動保處協助向權責機關提出處理的要求，也許會更有力，例如：動保法律互助、Taiwan SPCA（台灣防止虐待動物協會）。

目擊者可做或不要做什麼？

一般的目擊者沒有能力去調查、處理重大動保案件，因此找權責機關來處理是較合適的，但目擊者其實可以協助維持現狀，例如為了釐清死因，千萬不要搬動或掩埋動物的屍體，等待權責單位進行驗屍與調查。此外，目擊者最重要的工作是「當證人」，在調查程序或法庭程序中擔任證人，協助政府追究責任，將犯案者繩之以法。

在此提醒的是，不要優先聯絡各地的環保局等清潔單位，因為重大動保案件的調查並不是他們的權責，他們只能協助善後清理，將動物屍體當成廢棄物處理，則證據可能都將滅失，案件就沒辦法成案進行調查及追究責任。

作證流程與效果

作證並不是什麼可怕的事，其實就只是把當天的所見所聞呈現出來而已。如果重大動保案件成案（例如警察已經受理、檢察官也認為有犯罪嫌疑），可能就會傳喚證人來調查、訊問。最基本的詢問內容是人別訊問，包含你的基本資料，但這不是要找你的碴，而是避免找錯人訊問，接下來才會進入到案情的詢問，例如何時何地看到案發、有無注意到其他事情等。

詢問可能會發生數次，例如警察機關先請你到警察局去幫忙作筆錄；案件送至檢方時，會再麻煩你到地檢署作一次更詳細的問答；如果犯案者被起訴，也許法官會再傳訊你來作證。會發生幾次不一定，但只能說至少會問一次，畢竟你可能是唯一的目擊者。

作證在動保案件中是一個很重要的事情，因為許多動保案件的發生，附近可能沒有監視器或其他客觀證據來證明犯案者的行徑，唯一有的只有目擊者的證詞，這時作證就會變成能否將犯案者繩之以法的唯一途徑（類似案例可參考新北地方法院刑事簡易判決106年度簡字第1309號、新北地方法院刑事簡易判決105年度簡字第7810號，這些案例除了動物的現場照片以外，只有靠自白與證詞就定罪）。

假如犯案者要找你碴，質問你為什麼要作證，你可以告訴他，作證是人民的義務；假如對方有激進的舉動，請直接聯絡警察機關，不要有任何猶豫。其實不少當事人都有看到案發的情況，但是基於對程序的不瞭解，可能不知道當下可以怎麼介入，或是對於作證感到抗拒。協助作筆錄或出庭確實是有點麻煩，但你的一個舉動，可能將傷害動物的犯案者繩之以法，避免同樣的不幸再發生。（本文轉載自律師談吉他粉絲頁）

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。