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最後只能見證石虎消失⋯　《野保法》30年瀕危動物只有「被關心」

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▲▼「野保法30年：未能讓瀕危動物脫」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣動保行政監督聯盟召開「野保法30年：未能讓瀕危動物脫困」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

台灣瀕危野生動物近年頻頻登上媒體，卻都不是好消息，石虎被路殺、誤中捕獸夾，台灣黑熊甚至還上了CNN，被比喻比貓熊還珍貴，不過「台灣動保行政監督聯盟」今（15日）上午召開記者會提到，《野生動物保育法》立法30年，保育經費不但逐年下降，政府對極其珍貴的瀕危野生動物只停留在被動關心的程度，缺乏積極復育，只是不斷做物種族群調查，「調查沒有錯，但這遠遠不夠，如果只是調查，我們只會發現瀕危物種每一次調查的數量都在減少，最後見證它消失在世界上。

動督盟（台灣動保行政監督聯盟）今15日上午召開記者會與公聽會，呼籲成立30年的《野保法》應該修法，邀請多位野生動物保育團體與專家一同出席，同時也邀請公部門國發會、農委會林務局、海委會海洋保育署派員代表一同參與。

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▲石虎。（圖／特生中心提供）

▲動督盟認為《野生動物保育法》再不修法，石虎和其他瀕危動物命運可能像雲豹一樣，「最後只能見正牠消失在世界上」。（圖／特生中心提供）

其中屏東科技大學野生動物保育研究所教授裴家騏提到，其實不是因為政府不重視野生動物，才會提出這項議題，「正是因為現在政府重視，所以要特別藉機提出來修法。」他認為在野生動物保育上，政府缺乏「積極復育」的行動，目前我們國家對於復育瀕危物種其實已經有足夠的能力，因此「不是說非要設保護區不可，但應該要採取復育行動。」更提到，否則就算國家換了政黨，人們對於瀕危動物的態度依然不會改變。

一日兩起路殺！小石虎等不到媽媽。（圖／臉書粉絲專頁石虎保育大使 阿虎加油授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲石虎遭路殺！小石虎等不到媽媽。（圖／臉書粉絲專頁石虎保育大使 阿虎加油授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據統計，台灣瀕臨絕種動物中，雲豹已經於2015年在國際上發表已滅絕，而石虎約500隻、黑熊約200-600隻、白海豚約50隻、櫻花鉤吻鮭約1千至4千隻、台灣寬尾鳳蝶瀕臨絕種、阿里山山椒魚列入瀕臨絕種、金絲蛇瀕臨絕種、歐亞水獺約100多隻、山麻雀少於100隻，這些數字顯示瀕危物種都在水深火熱之中。

在台灣野生鳥類部分，依據特有生物研究保育中心2016年發布的鳥類紅皮書，在面臨滅絕前最危急的CR等級(CriticallyEndangered)共有6種，分別是黑嘴鷗約67至200隻、黑嘴端鳳頭燕鷗約1至15隻、林三趾鶉約50至250隻、琵嘴鷸約1至5隻、⻘頭潛鴨約5至30隻、環頸雉約100至300隻。

▲▼台中,白海豚。（圖／台中海巡署提供）

▲白海豚在台灣只剩下不到50隻。（圖／台中海巡署提供）

「台灣石虎保育協會」秘書長吳佳其提到，石虎跟我們人類生活其實非常接近，不是光靠設立「保護區」就能保護的物種。而「台灣蠻野心足生態協會創會理事長」文魯彬則說，現在台灣的「白海豚」越來越少，但是我們的工廠越來越多、越來越發達，不久前協會才提報環保署，全台首座離岸風電場在施工打樁時「沒有做到環評的承諾」，打樁的噪音可能讓目前僅剩50隻的白海豚，陷入滅絕險境。

▲▼「野保法30年：未能讓瀕危動物脫」記者會在立法院舉行，台灣動保行政監督聯盟，強列要求政府必須針對瀕危野生動物的復育採取積極有效作為。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「野保法30年：未能讓瀕危動物脫」記者會在立法院舉行，台灣動保行政監督聯盟，強列要求政府必須針對瀕危野生動物的復育採取積極有效作為。（圖／記者屠惠剛攝）

關心野生動物立委、專家與保育團體召開記者會，強烈要求政府必須針對瀕危野生動物的復育採取積極有效作為，並讓復育計畫可以有明確的法律加以支持。同時，中央政府應將縣市政府對瀕臨絕種動物復育的成效，納入年度經費分配時的加權項目，以鼓勵並獎勵地方對這些物種復育所做出的貢獻，讓瀕危物種族群止跌、回升、脫離瀕臨絕種危機。

動督盟理事長⺩唯治提到，目前沒聽到政府部門有具體作為，但其中國家公園的做法上最有成效，「希望其他部門能具體回應，而不是只有方向性的說法。」農委會代表則回應，未來只要條文明確，在預算編列上可以有更積極作為，現在跟相關單位也有積極的往來和處理。

只是《野保法》恐怕無法在本會期完成修法，立法委員陳曼麗則說，期望農委會能再更積極，把握這個會期前提出完成，否則這個會期結束，明年改選後「誰都無法保證局勢，也不確定會不會還是由我來為大家服務。」最後要求農委會在8月底前先提出方案，屆時陳曼麗將會以優先法案提案積極處理。

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關鍵字：石虎,瀕危物種,瀕危動物,野生動物

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