獨／超跑富少賠5千萬促修復式司法　亡者家屬親筆信曝光

▲ 游漢甯當時渾身是傷，仍前往瞻仰遺容致哀。（圖／記者柳名耕攝）

記者吳銘峯／台北報導

「心靈海」集團富少游漢甯，去年7月間駕駛跑車載著女友，在自強隧道車速失控撞上工程車，造成女友及工人2死3傷悲劇。事後游男積極尋求和解，創下司法史上死亡車禍最高賠償金5000萬元的紀錄。ETtoday獨家取得張姓工人的家屬寫給游男的和解書，書信中可以看見，家屬認為游男極有誠意，因此請求法官、檢察官給他悔改機會。

本案發生於2018年7月間，當時24歲的游男開著藍寶堅尼超跑，載著劉姓女友出遊，凌晨行經士林區自強隧道時，以破百公里在隧道內飆車，卻失控撞上在隧道內施工的工程車，造成張姓工人及女友當場死亡，游男被依過失致死罪起訴。

事發後，游男隨即積極進行與被害人對話的工作，最後在日前與2位死者家屬、2位傷者、租車公司及工程公司達成和解，賠償金額總數超過5,000萬元，創下司法史上死亡車禍單一死者最高賠償金的紀錄，充分體現「修復式司法」精神。

▲游男賠償5000萬獲得和解，亡者家屬親筆信曝光。（圖／讀者提供）

游男的行為不僅獲得女友母親的原諒，也獲得張姓工人家屬的諒解。在張姓工人3名哥哥所撰寫的和解書中特別提到，告別式看著游男腦震盪帶傷跪在棺前，凝視遺容多時，「一位才20幾歲的年輕人，面對這種可怕的錯誤，也於心不忍。再加上游姓家人真誠的道歉，所以我們兄弟願以同理心寬恕，也希望社會大眾、檢察官與法官們，可以給他一次悔改的機會，未來可以回饋社會。」

本件刑事案件中，游男雖被以過失致死罪嫌起訴，但一審法院審理過程中，檢方卻認為游男所為另犯刑法185條第2項「妨害公眾往來安全致死罪」，可處無期徒刑或七年以上有期徒刑，當庭追加起訴法條，要求法院一併審理。但實際上游男已經取得所有死傷者的諒解，未來在法院量刑時，將有相當程度的減輕。

