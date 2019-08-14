比特犬殘虐咬死流浪狗　檢不起訴：飼主不在旁且非故意

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名陳姓男子2019年1月22日下午，因家中裝修，導致比特犬跑出家中、攻擊其流浪狗，導致犬隻死亡。基隆市動保所與警方調查後，認為陳姓男子涉犯動保法，將他依法函送基隆地檢署。檢察官調查後，現場監視器畫面顯示，比特犬攻擊時，飼主當時並不在場，應非故意放任犬隻咬死流浪犬，予以不起訴處分。

▲ 基隆比特犬直攻咽喉咬死浪浪，檢方「飼主非故意」獲不起訴。（圖／翻攝自「基隆人踹共」）

警方調查，陳男飼養的比特犬洛基（ROCKY）前次事件發生是在2018年5月17日，陳姓飼主竟指揮自己的惡犬攻擊無辜的流浪狗，當時一隻流浪黑狗被咬到眼睛失明，基隆動保所開出3萬元罰單。這次，利用自己所養的比特犬虐殺流浪老犬，已經發生第2次凌虐流浪狗事件，男飼主有將傷重的流浪狗送醫救治，最後還是慘遭奪命。基隆動保所認為，陳男已違反動保法，依法將他函送基隆地檢署法辦。

陳男則向檢察官表示，洛基平常都養在家中陽台，1月22日當天，家中在裝潢，安置在客廳，沒有綁繩。他回家一打開門，犬隻趁隙溜出去，陳男追到樓下，看到洛基（ROCKY）已緊咬一隻流浪狗不放，陳男硬把狗拉開，狗才鬆口。陳男隨即攔下一部計程車，將受傷的流浪犬，送往動物醫院急救，但流浪狗因頭顱破裂，失血過多死亡。

▲ 基隆動保所帶走咬死浪浪的比特犬。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

檢察官傳喚事發當日目擊者，並調閱監視器畫面，證實當時陳姓飼主確實不在周邊。檢方認為，倘若指揮愛犬攻擊流浪狗，事後積極將兩犬分開，還將傷犬送醫。陳姓飼主應非故意放任愛犬攻擊流浪狗，而是犬隻跑出去後，因天性攻擊咬死流浪狗，故予以陳男不起訴處分。

基隆動保所所長陳瑞濱表示，陳姓飼主所飼養犬隻，已發生第二次攻擊流浪狗，刑事部分雖獲檢察官不起訴，但仍將依法對陳男進行政裁罰，將對他開罰6萬元；目前比特犬暫時安置在寵物銀行，想領養的飼主，需經進行評估後才能領養。

▲ 比特咬死浪浪，男飼主將傷重的流浪狗送醫救治，最後還是慘遭奪命。