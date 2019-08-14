　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

比特犬殘虐咬死流浪狗　檢不起訴：飼主不在旁且非故意

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名陳姓男子2019年1月22日下午，因家中裝修，導致比特犬跑出家中、攻擊其流浪狗，導致犬隻死亡。基隆市動保所與警方調查後，認為陳姓男子涉犯動保法，將他依法函送基隆地檢署。檢察官調查後，現場監視器畫面顯示，比特犬攻擊時，飼主當時並不在場，應非故意放任犬隻咬死流浪犬，予以不起訴處分。

▲ 比特犬當街虐殺猛攻流浪犬頭破血流亡？ 引發網友激憤痛批「太殘忍」。（圖／翻攝自「基隆人踹共」）

▲ 基隆比特犬直攻咽喉咬死浪浪，檢方「飼主非故意」獲不起訴。（圖／翻攝自「基隆人踹共」）

警方調查，陳男飼養的比特犬洛基（ROCKY）前次事件發生是在2018年5月17日，陳姓飼主竟指揮自己的惡犬攻擊無辜的流浪狗，當時一隻流浪黑狗被咬到眼睛失明，基隆動保所開出3萬元罰單。這次，利用自己所養的比特犬虐殺流浪老犬，已經發生第2次凌虐流浪狗事件，男飼主有將傷重的流浪狗送醫救治，最後還是慘遭奪命。基隆動保所認為，陳男已違反動保法，依法將他函送基隆地檢署法辦。

陳男則向檢察官表示，洛基平常都養在家中陽台，1月22日當天，家中在裝潢，安置在客廳，沒有綁繩。他回家一打開門，犬隻趁隙溜出去，陳男追到樓下，看到洛基（ROCKY）已緊咬一隻流浪狗不放，陳男硬把狗拉開，狗才鬆口。陳男隨即攔下一部計程車，將受傷的流浪犬，送往動物醫院急救，但流浪狗因頭顱破裂，失血過多死亡。

▲ 基隆動保所帶走咬死浪浪的比特犬 交「有訓練師資格者」認養。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆動保所帶走咬死浪浪的比特犬。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

檢察官傳喚事發當日目擊者，並調閱監視器畫面，證實當時陳姓飼主確實不在周邊。檢方認為，倘若指揮愛犬攻擊流浪狗，事後積極將兩犬分開，還將傷犬送醫。陳姓飼主應非故意放任愛犬攻擊流浪狗，而是犬隻跑出去後，因天性攻擊咬死流浪狗，故予以陳男不起訴處分。

基隆動保所所長陳瑞濱表示，陳姓飼主所飼養犬隻，已發生第二次攻擊流浪狗，刑事部分雖獲檢察官不起訴，但仍將依法對陳男進行政裁罰，將對他開罰6萬元；目前比特犬暫時安置在寵物銀行，想領養的飼主，需經進行評估後才能領養。

▲ 比特咬死浪浪 基隆動保所怒：重罰！飼主可關2年罰200萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 比特咬死浪浪，男飼主將傷重的流浪狗送醫救治，最後還是慘遭奪命。

ET快訊
快訊／國民黨中常會通過「禁止抹黑韓國瑜」條款
快訊／基本工資調高！月薪多700元增至2萬3800、時薪多8
逛西門町衣服被扯掉！潔哥「小草莓走光」剩內衣褲…路人動作暖哭
她翻出「17年前發票」想起已逝嬤！網見亮點大歪樓：這物價太狂

關鍵字：基隆,流浪狗,比特犬,動保所

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女墜愛河...長腿正妹女警「肉身搭橋」救命！　同事驚問：哪裡來的勇氣？

直行重機撞翻左轉休旅車！騎士頭部撞地喪命　車身噴飛解體

台電驚爆無間道！稽查護航挖礦竊電大戶A上億　月收賄10萬+洋酒

鄰居急領300萬救女兒　鄉長出馬「你女兒在這！」視訊…夫妻破涕為笑

協助卸貨...「1千KG」木貨櫃突向左傾斜！　「碰」一聲重砸司機傷重不治

兒趁父病危盜領5百萬養老金　「非本人意願且沒錄音」法官判兒侵權歸還

聞聞老婆的原味內衣褲…驚見「男人的精華」與超狂性愛「結束動作」

房東催繳房租害妻「壓力過大」猝死　他提告結果出爐

訂機票、找家教還要幫看房...　新竹地院庭長遭爆「法助當私助」

開GTR將1239萬裝行李箱　6國詐團首腦摩鐵開「笑氣趴」找傳播妹助興

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

火箭少女101合唱百位觀眾《卡路里》　現場突出現283面鏡子...超震撼！

浪汪誤闖駕訓班！原地繞圈搖尾 教練近看鼻酸...「牠沒有眼睛」

法師普渡大秀自創「狂爆電音舞」　信徒看傻...網笑：好兄弟開趴囉

吳宗憲為嗆網紅道歉：我錯了！　聽到連千毅下戰帖「我不知道這個人」

女墜愛河...長腿正妹女警「肉身搭橋」救命！　同事驚問：哪裡來的勇氣？

直行重機撞翻左轉休旅車！騎士頭部撞地喪命　車身噴飛解體

台電驚爆無間道！稽查護航挖礦竊電大戶A上億　月收賄10萬+洋酒

鄰居急領300萬救女兒　鄉長出馬「你女兒在這！」視訊…夫妻破涕為笑

協助卸貨...「1千KG」木貨櫃突向左傾斜！　「碰」一聲重砸司機傷重不治

兒趁父病危盜領5百萬養老金　「非本人意願且沒錄音」法官判兒侵權歸還

聞聞老婆的原味內衣褲…驚見「男人的精華」與超狂性愛「結束動作」

房東催繳房租害妻「壓力過大」猝死　他提告結果出爐

訂機票、找家教還要幫看房...　新竹地院庭長遭爆「法助當私助」

開GTR將1239萬裝行李箱　6國詐團首腦摩鐵開「笑氣趴」找傳播妹助興

桃園戶政創新服務六都第一名　鄭文燦：爭取增加員額

陳吉仲報喜：突破國際政治現實 　以「Taiwan」之名加入GFRA

二度槓上！詹江村踢爆「你媽媽賺紅錢」　黃捷：停止騷擾我家人

單身、婚育租金補貼9/2上路！最高可領5千元...2.4萬人受惠

臉書轟韓國瑜「小三夜店進行式」　楊秋興神隱2天丟10字首度回應

相機塞裙底…Coser遭群男逼圍嚇哭「跌坐遮擋撐不住」　網飆：這強暴吧！

超狂老媽養一堆螞蟻！屍體放桌上給家人「瞻仰遺容」：生命暫停了

韓國瑜上班日中午才出門　陳思宇：可請教柯文哲「勤政」二字

WINNER宋旻浩真的很會穿　被封「GD接班人」　

夏聯／澳門首支職業隊　黑熊大量啟用在地人才

社會熱門新聞

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被..

太平富二代槍手出殯　100輛超..

門口被連停4天！名嘴鐵棍毆車主

「我去上班了」吊掛2死　工人母..

高雄房東3千買正妹排泄物　20..

不識字「9億貴婦」起底　非法第..

吊車吊籃18米高空墜地　老闆與..

陳伯謙演過殭屍片！小學還是資優..

即／15歲少年無照雙載自撞　爆..

他剛過完人生第一個父親節　隔天..

懷胎9月女騎士　噴飛倒地產子

岡山女騎士摔護堤遭沖走　找到已..

正妹警滿1年轉內勤　豐原分局回..

南陽街驚見急徵捐卵　女大生揪團..

更多熱門

相關新聞

媽半夜偷溜出門見「一群小王」！

原來「小王們」肚子餓了！台北網友Christina Wang日前被爸爸告知「懷疑媽媽外遇了」，某天半夜他看見老婆竟偷偷摸摸出門，一看到他就馬上躲起來，全程鬼鬼祟祟的行為讓他起疑案情不單純，直到觀察許久後，仔細一看才發現，原來媽媽手上拿著的是一堆狗飼料，只是為了到附近餵食一群「飢餓小王」而已啦！

男子突持剪刀朝肚猛刺　路人嚇壞驚逃

正妹遭撞骨盆全碎！他留字條「有事打給我」落跑

3彼特犬咬死闖入少年　警救人也遭殃！

16歲男遭3比特犬咬死　主人：牠們沒錯

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

說謊照曝！韓「換咖繼續打麻將」　韓冰一旁滑手機

瘋傳他中20億捐 賓士抽獎！2萬網友留言慘了

女星勒斃17歲愛女再上吊亡！留遺書：我不能沒女兒

館長宣布參選2020！網嚇傻：總統好

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被銀行求償7億　

韓網瘋傳：偶運會抓包情侶戀愛！

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

韓國瑜謊言遭戳破林智鴻PO麻將照打臉

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在跳

洪慈庸退黨　周偉航：投票輸就跑

「韓國瑜氣已衰、勢已危」　黃創夏：必敗宿命難逃

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

更多

最夯影音

更多

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面