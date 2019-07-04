雷皓明／法庭公開直播，不好嗎？

▲直播不外乎是希望「知道真相」，不想要透過二手轉述，但法庭內的真相也可以透過全程錄影及開放旁聽來審視。（圖／資料照）

在什麼都要直播的現代，「法庭直播」也是司改的風潮之一。像昨日審理的管中閔案，就有人主張這種重大案件能公開直播。

直播有它的好處，但事情總有正反兩面，直播讓法庭活動可以攤在陽光下，讓所有人來檢視，但也會對法庭活動帶來一些不良的效果，可能讓司法的獨立性與公正性受到影響。只要是人，在鏡頭前或大眾眼光下都會感到不自在或是分心，這一點對法官來說也是一樣的。法庭直播能夠把某些不良法官的惡行惡狀攤開，或是讓法官不敢亂審判，但也可能讓法官「無法專心審判」。

法官的職責是審酌證據、依法審判，但在鏡頭的壓力下，就有可能無法專心在審判程序與證據的判斷。一旦法官在每一個舉動的當下，把「別人會怎麼看我」納入考量時，就有可能影響了判斷的理性。這種鏡頭與大眾即時檢視的壓力，不僅影響法官，也有可能影響律師或是檢察官，進而使律、檢做出「讓自己好看，但對案情不見得有幫助」的行為。

同樣的壓力放到「證人」身上亦同。在鏡頭之前，證人可能會沒辦法自在的陳述，影響的就是證詞的真實性；而證詞的真實性，影響的就是判決的真實性。當判決不真實時，這個判決就沒有意義。

全程錄影也能看見法庭內的真相

任何人被列為被告的當下，在社會輿論下相當於宣判有罪，就像媽媽嘴案的雇主，從被列為被告開始就承擔無數的罵名，即便判決最終確定他是無辜的，但有人在意嗎？

在判決確定前，難以知道誰有罪、誰無辜，但光是法庭外文字或影像的傳遞，就有可能使無辜的被告落得如此下場，更何況是有法庭直播？各大媒體或影音平台爭相播送的畫面，真的不難想像（更多法庭錄影播放爭議的討論，請參考蘇凱平教授＜憲法權利的交鋒：言論自由與刑事法庭程序之公開播送＞一文）。

或許我們可以回頭想想，到底想透過直播做什麼？直播不外乎是希望「知道真相」，不想要透過二手轉述，想要親眼見識。但法庭內的真相，不僅是法官、律師或檢察官的舉動，更重要的是「案件的事實到底是什麼」。就算直播讓我們看見法官罵髒話、檢察官傲慢或律師講幹話，如果代價是讓案情失去真實性，那是否本末倒置了。

要知道真相，也不是沒有直播以外的辦法，例如允許錄影但不直接播送，或是允許現場旁觀記錄，我國現在其實也是有法庭錄影的規則可循（但有些需要法官同意），這些方法也都是知道真相的途徑。

直播當道，「公開檢視、敢做敢當」、「如果沒做錯事，有什麼好怕的」，這些說法當然有道理，但或許不是通案適用。是否該公開直播，我覺得並沒有絕對的答案，如果案件的參與者都接受，法官也認為不影響審判，那當然無妨；但如果直播有可能對案件帶來不良影響，或許不直播反而才能達到直播的真正目的。

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。