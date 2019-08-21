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藝人邵昕聯手主播炒作碩天股票　更審獲緩刑需繳60萬元

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▲▼邵昕酒駕被移送。（圖／記者李毓康攝）

▲邵昕捲入碩天炒股案，更一審仍獲判緩刑。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

由記者、主播、藝人聯手捲入的碩天科技炒股案，高等法院21日更一審宣判，認定犯罪所得高達8.5億元，因此將主嫌亨豐投資負責人陶煥五、股市炒手周鼎，均重判10年。至於藝人邵昕則因坦承犯行，被以「幫助炒股罪」判刑2年，緩刑4年，但需繳交國庫60萬元。前主播陳信宏也獲判1年10月，緩刑4年。

本案因檢方偵辦鼎立集團總裁秦庠鈺吸金案時，意外發現周鼎透過友人結識陶煥五（改名陶然）等人，並合謀炒作股票。周鼎2011年2月間與秦庠鈺見面，當時周鼎打算將一批古董以5億元賣給秦男，用以籌措資金炒股，但秦男當時只願借出1億元。

隔一個月後，周鼎等人鎖定股票上櫃的碩天科技公司，以人頭戶相對成交等方式炒作股票，在3個月內由每股70元炒高到每股140元，秦男則陸續借出17億餘元。全案爆發後，檢方進行清查，發現周鼎的表弟是當時開火鍋店的藝人邵昕，邵昕當時也提供自己與親友的帳戶參與本案；另外陶煥五等人也透過記者與前主播陳信宏等人，散布不實消息。檢方認定炒股獲利1.8億元，2012年間對19人提起公訴，並分別求處重刑。

案件進入法院後，一審認定周、陶等人炒股虧損9千餘萬，將主嫌周鼎、陶煥五均判刑6年，邵昕當時就認罪，判刑1年10月，緩刑4年。二審仍認定虧損，將周、陶判刑6年，邵昕也判刑1年10月，緩刑4年。

全案經撤銷發回後，高院21日更一審宣判，高院改認定犯罪所得高達8.5億餘元，將周鼎、陶煥五均重判10年，並追繳沒收犯罪所得。另外邵昕則改判2年，緩刑4年，並應在判刑確定後半年內，繳交國庫60萬元。前主播陳信宏也遭判刑1年10月，緩刑4年，也是要繳交國庫60萬元。

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關鍵字：法律,人權,邵昕,碩天,陳信宏,炒股,更審,高等法院,國庫,緩刑

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