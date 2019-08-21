　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狠心幼保員尿布悶頭虐死7月女嬰　判賠托嬰中心140萬元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼虐嬰，嬰兒，家長。（圖／翻攝pixabay網站）

▲新竹發生虐死嬰兒案件，法院改判幼保員須賠償托嬰中心140萬元。此為示意圖（圖／翻攝pixabay網站）

記者吳銘峯／台北報導

新竹市私立杜曼托嬰中心林姓幼保員因7個月大女嬰哭鬧，竟以尿布悶蓋女嬰頭部，將女嬰悶死，托嬰中心老闆娘賠償200萬元，換得女嬰家屬和解。老闆娘不甘心名譽與金錢受損，轉向林姓幼保員求償509萬元。高等法院更審改判幼保員須賠償老闆娘140萬元，可上訴。

這起案件發生在2015年2月間，當時林姓幼保員因不耐年僅7個月大的女嬰哭鬧，竟以尿布蓋住女嬰嘴巴，還將尿布兩側魔鬼氈黏扣女嬰脖子，再以外套覆蓋口、鼻，活活將女嬰悶死。事發後震驚社會，女嬰家屬向幼保員、托嬰中心老闆娘索賠400萬元，最後2人各賠200萬元才獲得和解。

至於刑責部分，幼保員被依業務過失致死罪判刑2年、緩刑4年；托嬰中心老闆娘雖也被依照遭業務過失致死罪送辦，但檢方認為老闆娘罪嫌不足，做出不起訴處分。至於民事部分，老闆娘不甘心名譽與金錢受損，索賠營業、名譽等損失費用共509萬元。

一審認定老闆娘身為雇傭人，也需負擔3成過失責任，最後判決幼保員賠償80萬元。但二審卻改認定幼保員沒有責任，改判幼保員不須賠償。案經廢棄發回，高院更一審21日又做出改判，改判幼保員須賠償140萬元。

高院更審理由指出，依照《民法》188條相關規定，雇傭人賠償後，確實可以轉向受雇人求償，因此老闆娘可向幼保員求償。又更審法院認定老闆娘也有過失，經過重新計算後，認定老闆娘可以獲償140萬元。本案仍可上訴。
 

ET快訊
韓國瑜追蹤器案大逆轉！王淺秋改口：疑似或可能有
攻頂來不及還救人！「聖母峰睡美人」曝屍9年死前怨：為什麼沒人

關鍵字：法律,人權,虐嬰,托嬰中心,判刑,賠償,定讞,高等法院,更審,尿布,幼保員

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

7周大男嬰墜地腦損傷命危　26歲父狡辯「布料鬆了」妻心碎離開他

16天男嬰32度高溫封車內　「螞蟻覆蓋整張小臉」屎尿衣包圍…警逼母開門！

男嬰出生10天…手就被護理師折斷！父親心碎：骨頭過8個月還是彎的

1180輛Obike亂停校園…台大求償破千萬「處理費」　業者判免賠

溫暖笑容牽走心！2女匿名示愛陽光帥警　網私曝「追警攻略」：熟到泡茶

1個月內第2次！ 綠島港區客輪「又失去動力」海上漂流　300名旅客罵翻

北市基隆路車輛違規較去年暴增4641件　都是超速！警嚴格執法

大叔徵「一路玩到掛的女人」　回文噓：把人搞到懷孕後龜縮

史上最會「速」…已婚美熟女誘投資吸金16億　再找小鮮肉交往騙209萬

1歲兒澡盆溺斃！20歲媽網搜：怎辦後事　伴屍2天「長滿蛆」才報警...下場曝

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

打工人生真難！萌娃超商當店長　幼稚爸扮「奧客」頻刁難：我沒錢

親近大自然！宜蘭東澳「海邊露營」　銀河星空下夜烤X划獨木舟賞日出

客製化酸辣粉、免費加碼日式丼飯　學生族最愛！中原商圈7家必吃美食

1180輛Obike亂停校園…台大求償破千萬「處理費」　業者判免賠

溫暖笑容牽走心！2女匿名示愛陽光帥警　網私曝「追警攻略」：熟到泡茶

1個月內第2次！ 綠島港區客輪「又失去動力」海上漂流　300名旅客罵翻

北市基隆路車輛違規較去年暴增4641件　都是超速！警嚴格執法

大叔徵「一路玩到掛的女人」　回文噓：把人搞到懷孕後龜縮

史上最會「速」…已婚美熟女誘投資吸金16億　再找小鮮肉交往騙209萬

1歲兒澡盆溺斃！20歲媽網搜：怎辦後事　伴屍2天「長滿蛆」才報警...下場曝

狠心幼保員尿布悶頭虐死7月女嬰　判賠托嬰中心140萬元

這一定是幻覺！路平的高雄鳳山林森路出現天坑　吞噬貨車後輪

外籍移工身穿「絕不酒駕」T恤　酒後騎電動自行車遭警攔下

1180輛Obike亂停校園…台大求償破千萬「處理費」　業者判免賠

火災即時清點人數...確保員工已逃離！　佳世達「智慧工站」好吸睛

中職／魏碩成380萬加盟兄弟　黃弘毅、張勝豪簽3.5年約

NCC否准新設3購物台　東森得易購：無法接受將行政救濟

遠東「HAPPY GO PAY」正式上線　遠百消費滿2千送100元

「謝絕」麥當勞得來速為哪樁？　美國政府：這是為了降低空污

妙麗的「初戀」其實是跩哥馬份！　艾瑪華森合體湯姆費頓⋯CP粉哭了

男友要「制服play」她興奮期待　卻等到「尼姑裝+大悲咒」傻眼：已分手！

「我柯黑我驕傲！」　王世堅：下個月開議請大家拭目以待

修杰楷接放學！　咘咘走到一半「突然強吻Bo妞」反應Q炸

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

社會熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2..

獨／女子車禍遇到愛　東港夯警回..

超跑富少炸隧道　2死3傷賠5千..

北市夜跑淫狼正面曝！黑歷史一籮..

台北酒店大亨「咪董」　9／3出..

新北夫一天給70元活　陸配慘收..

赤峰街姊弟戀命案輕判　凶嫌身世..

「低調善人夫妻」涉洗錢　法官當..

桃園少女被鎖2樓3年！報案人曝..

鄰居小孩：曾聽哭叫聲…桃園少女..

桃園少女繼父再爆！她狂吼：我就..

15歲少年開車上路　爆衝人行道..

即／桃園少女遭鎖3年案　繼父出..

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠4..

更多熱門

相關新聞

富少隧道肇事案　賠5千萬促修復式司法

「心靈海」集團富少游漢甯，去年7月間駕駛跑車載著劉姓女友，在自強隧道車速失控撞上工程車，造成女友及工人2死3傷悲劇，游男被依過失致死罪起訴。而游男日前已與2位死者家屬、2位傷者等均達成和解，賠償金額總數超過5,000萬元，創下紀錄，律師也認為，這符合現今司法機關推動的「修復式司法」精神。

雷皓明／目擊動保案件請勇敢糾舉

邵昕捲碩天炒股案　更一審獲緩刑

烏來區長遭控搓圓仔湯　當選無效勝訴確定

中市前教局主任涉貪　判3年4月定讞

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

白鹿2路徑恐成穿心颱　專家曝：前身曾害萬人死

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

即／蜘蛛人「退出漫威電影宇宙」

麥當勞店員半夜點餐！警「再沒走出來」

數位身分證有國旗　40億增8功能

速食店玩手機邊充電！他當場觸電慘死

梁靜茹崩潰痛哭！爆老公「2度偷吃」女網紅、女員工

最愛做家務星座男Top 3

颱風最快今生成　賴忠瑋曝2可能路徑：一種直撲台

徒步環島完養你！他遵守諾言收編回家

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若直撲將強風豪雨

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！

更多

最夯影音

更多

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面