狠心幼保員尿布悶頭虐死7月女嬰　判賠托嬰中心140萬元

▲新竹發生虐死嬰兒案件，法院改判幼保員須賠償托嬰中心140萬元。此為示意圖（圖／翻攝pixabay網站）

記者吳銘峯／台北報導

新竹市私立杜曼托嬰中心林姓幼保員因7個月大女嬰哭鬧，竟以尿布悶蓋女嬰頭部，將女嬰悶死，托嬰中心老闆娘賠償200萬元，換得女嬰家屬和解。老闆娘不甘心名譽與金錢受損，轉向林姓幼保員求償509萬元。高等法院更審改判幼保員須賠償老闆娘140萬元，可上訴。

這起案件發生在2015年2月間，當時林姓幼保員因不耐年僅7個月大的女嬰哭鬧，竟以尿布蓋住女嬰嘴巴，還將尿布兩側魔鬼氈黏扣女嬰脖子，再以外套覆蓋口、鼻，活活將女嬰悶死。事發後震驚社會，女嬰家屬向幼保員、托嬰中心老闆娘索賠400萬元，最後2人各賠200萬元才獲得和解。

至於刑責部分，幼保員被依業務過失致死罪判刑2年、緩刑4年；托嬰中心老闆娘雖也被依照遭業務過失致死罪送辦，但檢方認為老闆娘罪嫌不足，做出不起訴處分。至於民事部分，老闆娘不甘心名譽與金錢受損，索賠營業、名譽等損失費用共509萬元。

一審認定老闆娘身為雇傭人，也需負擔3成過失責任，最後判決幼保員賠償80萬元。但二審卻改認定幼保員沒有責任，改判幼保員不須賠償。案經廢棄發回，高院更一審21日又做出改判，改判幼保員須賠償140萬元。

高院更審理由指出，依照《民法》188條相關規定，雇傭人賠償後，確實可以轉向受雇人求償，因此老闆娘可向幼保員求償。又更審法院認定老闆娘也有過失，經過重新計算後，認定老闆娘可以獲償140萬元。本案仍可上訴。

