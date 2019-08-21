體現「修復式司法」　富少超跑肇事賠天價5千萬獲諒解

▲游姓富少超跑肇事案，願賠5000萬獲得諒解，體現修復式司法的精神 。（圖／記者邱中岳攝）

記者吳銘峯／台北報導

「心靈海」集團富少游漢甯，去年7月間駕駛藍寶堅尼超跑載著劉姓女友，在自強隧道車速失控撞上工程車，造成女友及工人2死3傷悲劇，游男被依過失致死罪起訴。而游男日前已與2位死者家屬、2位傷者等均達成和解，賠償金額總數超過5,000萬元，創下紀錄，律師也認為，這符合現今司法機關推動的「修復式司法」精神。

本案發生於2018年7月間，當時24歲的游男開著藍寶堅尼超跑，載著劉姓女友出遊，凌晨行經士林區自強隧道時，以破百公里在隧道內飆車，卻失控撞上在隧道內施工的工程車，造成工人及女友當場死亡，游男被依過失致死罪起訴。

案件進入法院後，士林地院7月間首度開庭審理，游男坦承錯誤，並全數認罪。但公訴檢察官認為游男所為另犯刑法185條第2項「妨害公眾往來安全致死罪」可處處無期徒刑或七年以上有期徒刑，當庭追加起訴法條，要求法院一併審理。

而事發後，游男隨即積極進行與被害人對話的工作，最後在日前與2位死者家屬、2位傷者、租車公司及工程公司達成和解，賠償金額總數超過5,000萬元，創下司法史上死亡車禍單一死者最高賠償金的紀錄。

對此，法務部指出，所謂「修復式司法」是對因犯罪行為受到最直接影響的人們，即加害人、被害人、家屬等，提供各式各樣對話與解決問題之機會，讓加害人認知其犯行的影響，而對自身行為直接負責，並修復被害人之情感創傷及填補實質損害；其目的在療癒創傷、恢復平衡、復原破裂的關係，並賦予「司法」一種新的意涵，即在尋求真相、道歉、撫慰、負責與復原中伸張正義。

而律師認為，游男積極賠償，並承認自己錯誤的行為，充分體現「修復式司法」的精神，也希望透過「修復式司法」的模式，給予游男自新機會。