北市123處店面開放毛孩　10大動物友善「毛其林」餐廳名單出爐！

▲台北市10家提供寵物套餐的動物友善毛其林餐廳。（圖／北市產業局提供）

記者楊亞璇／台北報導

台北市推廣動物友善空間邁入第4年，北市動保處統計，在123處動物友善空間中，動物友善餐飲店即有78處，占總數63.4%，其中更有26處店家備有寵物套餐，或免費招待毛孩點心等服務，北市產業局22日召開記者會公布「毛其林」餐廳名單。

產業局長林崇傑表示， 台北市2016年起推廣動物友善空間與設施，除了已落成的5處狗運動公園及狗活動區外，年底前會再增加2處，狗狗友善公車也邁入里程碑，8月31日起變成假日營運的公車，市府更廣邀民間業者開放場所，讓毛爸媽可以帶著毛孩進入，目前已有105家業者參與提供動物友善空間與服務，部分連鎖業者更增加分店據點，共有123處的店面開放毛爸媽帶毛孩進入消費。

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動保處為毛孩挑選出具寵物套餐的10家「臺北市毛其林餐廳」名單，包括一直是晴天（松菸店）、金屋藏車食堂、寶媽米克斯咖啡廳、Yoh曜日義式餐酒館、聚聚樂餐廳等業者；另有動物友善餐廳鄰居家Next Door、品藏早午餐、貳樓、dé PLACE德普雷斯、金烤盃、大毛屋涮涮鍋等店家。

北市動保處呼籲，帶毛孩外出一定要遵守5大要點，包含「定期打疫苗」、「乖乖不打架」、「衛生不隨便」、「禮貌不撲跳」及「教養不亂吠」及店家的動物友善公約，善盡毛爸媽的責任，共同維護動物友善服務的品質與環境。

▲北市16家免費招待毛孩點心的動物友善餐廳。（圖／北市產業局提供）