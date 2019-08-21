新貴派哪種是經典？吃貨推爆「稀有口味」曝光：吃了回不去

▲新貴派哪種是經典？（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

說到國民點心，老牌「新貴派」是經典零嘴之一，巧克力花生的酥脆口感，一秒喚起童年滋味！隨著現代人越來越挑嘴，新口味也五花八門，一名網友便好奇發問「哪種口味才是經典？」有吃貨激推一款極少見的口味，直言「吃了回不去！」

一名網友在PTT的Gossiping板上問卦，「新貴派哪種口味才是經典？」除了大家所熟悉的巧克力花生，還包括乳酸、草莓、抹茶、花生、藍莓等，原PO嚐過一遍後，可說是吃出心得，狂推「個人偏好乳酸，大家呢？」

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▲網友各有喜好！（圖／翻攝PTT）

貼文一出後，掀起大批網友關注，紛紛激推心目中的好滋味，「提拉米蘇」、「花生最讚，提拉米蘇還吃不習慣」、「只有花生，其它口味都邪門歪道」、「不管哪種，都超甜…好膩」、「巧克力花生，天堂口味」。

▲乳酸、藍莓完勝！（圖／翻攝宏亞食品官網）

出乎意料的是，不少吃貨也贊同原PO的想法，「乳酸真的吃了回不去」、「乳酸超讚」；另外藍莓也脫穎而出，「藍莓屌打」、「藍莓才是本體」。據悉，這兩種神祕口味比較少出現在超商販售，反而大賣場、量販店才買得到。

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