找錯字大賽！他被誤會亂移車「收譴責紙條」　網看崩潰：國文老師會哭暈

▲ 對方留下的罵人紙條錯字連篇 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

要罵人之前還是先檢查有沒有錯字比較好，以免隨後被PO上網抓錯。一名網友在臉書分享別人留下的譴責紙條，無奈上頭的錯字超多，讓網友們看完都笑說「國文老師難過了」、「先讀好書再來罵人吧」。

「我發誓沒有移別人的車，停自己的。」一名網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示自己疑似被人誤會「亂移車」，對方還因此留下了紙條罵他；不過他也喊冤說這種缺德事自己做不出來，明明是繞了很久才停進去的，無辜被罵實在很不爽。

請繼續往下閱讀...

然而對方留下的紙條卻意外成為亮點，只見上頭原想表達「你怎麼移走別人的車子自己放格子裏，王八蛋。」無奈18個字裡就寫錯了3個字，不僅「移」字的部首寫錯，自己寫成「自乙」，連王八蛋的蛋也寫得像「蚤」一樣。

►超爽DER！點我現賺 2188

貼文一出，網友們看完都崩潰表示國文老師會哭暈，「寫這什麼東西，鬼才看得懂」、「連字都不會寫還罵人」、「王八蚤是新的生物嗎」、「強迫症受不了欸」、「老闆，來一份半熟蚤」。

其他網友則是表示，如果原po真的沒有為停車格裡移別人的車，那麼有可能是其他車主被留的紙條，離開時隨便亂丟的，或者是真有附近的人亂移車，才會害他當了替死鬼被誤會。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！