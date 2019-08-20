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指甲剪銼刀超難用！撐2年「終於壞了」她竊喜　仔細一看網笑：壞的是腦啦

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▲▼ 原PO以為指甲刀壞了 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲ 原PO以為指甲刀壞了 。（圖／翻攝爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

想必壞掉之後就會變好用了！一名女網友抱怨指甲剪的銼刀很難用，正好近日銼刀部分翹起，她想說終於壞掉可以丟了，沒想到仔細觀察後發現一切都是誤會。網友們看完也都笑說「指甲剪覺得傷心」、「壞的是你的腦XD」。

一名女網友在臉書「爆怨公社」分享自己的趣事，只見她貼出一張指甲刀的照片，並且表示她一直以來都覺得銼刀的部分很難用，不過因為小孩子的指甲又軟又薄，不太需要用到銼刀，因此也將就著使用了2年多。

請繼續往下閱讀...

昨日原PO看銼刀的部分翹了起來，當下心想「這麼爛的指甲剪終於壞了！」沒想到隨後仔細一看，才發現壞掉的根本不是指甲刀，而是自己的腦袋；原來翹起來的是銼刀的包膜，她一直以來都沒撕開才會覺得很難用，「#藍色衣服脫掉之後很好用 #真心覺得這種應該撕的不用包得那麼用心」。

►戀愛老司機：重點是眼神

▲▼ 原PO以為指甲刀壞了 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲很多人會忘記把膜撕掉，使用起來效果根本是0 。（圖／翻攝爆怨公社）

貼文一出，網友們都笑說「原來是壞掉才能用的朋友」、「這讓我想起空氣清淨機沒拆膜的故事」、「壞的是你的腦袋瓜XD」、「指甲剪覺得傷心」、「哈哈哈我也是欸，用了很久才被問說：你怎麼不撕開」、「靠~我的原來也是因為沒撕開」。

天兵的原PO隨後也回覆網友，如果藍色包膜沒有翹起來，她還真的不會發現，而且自己以前也笑過別人沒把空氣清淨機的膜撕開，沒想到這麼快就輪到自己犯蠢，但往好處想也藉此點醒了許多網友。

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關鍵字：指甲刀,指甲剪,天兵,銼刀,爆怨公社

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