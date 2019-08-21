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美國務院批准售台F-16V　梅復興爆料：還「偷渡」這款新式武器！

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▲▼梅復興透露，美國還例外地偷渡空投精密炸彈。（圖／翻攝自鈞事評論（梅復興 臺海安全研析）Taiwan Security Analysis臉書）

▲梅復興透露，美國還例外地「偷渡」空投精密炸彈。（圖／翻攝自鈞事評論（梅復興 臺海安全研析）臉書）

記者朱世凱／綜合報導

美國國務院在美東時間8月20日正式通知國會，將軍售台灣66架F-16V（BLK 70）型戰機。台海安全研析中心主任梅復興對此在臉書發文指出，這次公佈的軍售案基本上以戰機本身暨直屬系統為主，唯一例外 「偷渡」的新武器彈械就是GBU-54「雷射導引聯合直攻彈械」（LJDAM）的導引段。

梅復興在臉書專頁「鈞事評論（梅復興 臺海安全研析）Taiwan Security Analysis」分析，「這次公佈的F-16 Block 70軍售案基本上以戰機本身暨直屬系統為主，武器彈藥與部分特別任務系統均未納入包裹，只包括了要極少量的彈械與部件，大概是為了測試用以及 『頭過身就過』 的象徵意義。」

▼F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

他補充說道，「此次唯一例外『偷渡』的新武器彈械就是GBU-54『雷射導引聯合直攻彈械』（LJDAM）的導引段，基本上也就是裝備了雷射尋標器的500磅級衛星導引炸彈。由於精確度可高達僅用GPS導引的JDAM六倍 （CEP 1.1公尺vs.7公尺），更適宜用來對高價值目標執行全天候精準打擊。」

資料顯示，聯合直接攻擊導引炸彈（JDAM）是由波音公司為美國海軍和空軍聯合開發的一種空投炸彈配件，不過受到客觀條件影響命中率不佳，波音公司因此研發了增設在JDAM系統彈頭的精確雷射導引裝置（PLGS）-DSU-38/B尋標器，並將加裝PLGS的JDAM命名為「LJDAM」；導引裝置除了原來的GPS全球定位系統（GPS），又增設了慣性感測器（INS）可以接受地面人員或是戰機所發出的雷射光束導引來攻擊目標。

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關鍵字：F-16V,梅復興,GBU-54,LJDAM,美國務院,武器,軍武,台灣軍武

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