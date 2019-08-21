生理期懶出門！大眼妹跟風叫外賣「秒現悲傷地圖」　邊緣人狂簽到：不孤單

▲UberEats和Foodpanda都沒送到她家。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

美食外送平台UberEats、Foodpanda正夯，雖然現在經常能在鬧區路上，捕捉到野生外送員的身影；但高雄一名正妹就哀怨，住家地址不在服務範圍內，沒想到獲得大票邊緣人共鳴，直喊「仁武+1」、「仁德也邊緣」。

一名女網友昨天生理期不想出門，於是靈機一動，下載了最近很紅的外送平台，沒想到試了最大的兩間，竟然都不能送，眼看住家不在提供服務的範圍內，她越想越心酸，忍不住上「爆廢公社」吐苦水，並好奇問道「有人跟我一樣邊緣嗎？」

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沒想到，po文一出掀起熱烈回響，超多人留言表示，「我也是！八德某小區也沒有～哈哈哈」、「+1岡山沒得送」、「我家UberEats跟熊貓都沒辦法送，可是戶戶送可以，現在還有免運費，幾乎每天都在叫」、「燕巢尖山也沒」、「桃園觀音也沒有」、「我住台中的時候烏日沒有，現在在五股上班也沒有QQ」、「楠梓大社比較尷尬」。

▲全職媽媽也有一樣的遭遇。（圖／翻攝自爆怨公社）

還有一名全職媽媽也有相同遭遇，崩潰發文道，「我大概知道我以後是怎麼死了，為什麼食物熊貓跟嗚波易沒有支援外送我家啊，全職媽媽真的很懶得背著小孩，爬四樓去覓食阿。」

事實上，不只UberEats、Foodpanda這兩家平台，還有英國起家的「戶戶送（Deliveroo）」、本土的「吃飽沒」等。而難過的是，服務新北地區為主的「吃飽沒」，在本月15日無預警結束營運，這讓不少網友震驚，淚嘆「偏遠地區外送的唯一選擇，不要拋棄偏遠地區的民眾啊！」

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