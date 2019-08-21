白鹿2路徑恐成「穿心颱」　專家曝：前身曾害萬人死…週六防強風豪雨

▲白鹿颱風生成後預測路徑。（圖／翻攝Facebook／氣象達人彭啟明）

記者葉國吏／綜合報導

第11號颱風「白鹿」最快今(21)日生成，目前路徑預測有2條，一條是直撲台灣「由東部貫穿」，成為穿心颱；另一條路徑則是從日本琉球附近通過再北轉。氣象專家吳德榮也撰文透露「白鹿颱風就是2013年造成菲律賓萬近萬人死亡的海燕颱風」。

氣象達人彭啟明在臉書發文指出，前菲律賓東方的熱帶性低氣壓正逐漸發展當中，中心大約距離台灣有2000多公里左右，但是因為結構還不是很好，難以一眼就直接從衛星雲圖看出低壓中心的位置。

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▲熱帶性低氣壓TD16位置。（圖／翻攝中央氣象局）

針對其未來的走向，目前全球預報模式顯示以可能會至少出現兩種路徑，一種是在周六直撲台灣，另一種是在周六從日本琉球附近通過後再北轉，不過變動性都很大。

吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，如果白鹿颱風生成向台灣直撲而來，週六至下週一(24-26日)會替台灣帶來強風豪雨。另外，吳德榮也透露，「白鹿」是首度列入颱風名單，取代原「海燕」；原因是上一輪「海燕」(2013年)強度直逼史上最強，是有記錄以來，登陸時強度最強的颱風，奪走菲律賓近萬人性命，故被除名。

不過吳德榮也提醒，由於目前預測仍有「不確定性」存在，需要待「白鹿」生成後，此兩種可能性(西進或北上)的消長，才會逐漸清楚。