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全台有雨！颱風最快今生成　賴忠瑋曝「2可能路徑」：一種是周六直撲台灣

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天氣圖。（圖／翻攝typhoon2000）

▲最新各國模式模擬幾乎都預估熱帶系統恐直撲台灣。（圖／點圖可放大／翻攝typhoon2000）

記者陳俊宏／台北報導

今全台仍有雨，7縣市大雨特報！中央氣象局預報員劉沛滕表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天（21日）或周四有機會發展成今年第11號颱風「白鹿」。天氣風險公司分析師賴忠瑋說，目前全球預報模式顯示可能會至少出現兩種路徑，一種是在周六直撲台灣，另一種是在周六從日本琉球附近通過後再北轉。天氣風險公司總經理彭啟明也說，未來可能走向還有相當大的分歧。

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賴忠瑋在臉書說，今不穩定的天氣仍受到低壓帶及西南風影響，一方面氣壓偏低就容易有雲系生成；另一方面西南風持續為迎風面的中南部帶來水氣，夜晚到清晨因陸風與西南風的交互作用，容易在沿海地區有對流雲系生成，近海附近也容易有小渦旋或低壓雲系發展，加強降雨強度及延長下雨時間，帶來極不穩定的天氣和局部較大雨勢。

賴忠瑋提醒，今、周四還是要特別注意降雨和雷擊，北部及東北部則要留意午後雷陣雨，雖然位於背風側，上午各地還是相當晴朗炎熱，不過中午過後容易有午後熱對流發展。

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲▼彭啟明貼出歐洲（上圖）、美國模式預測。（圖／翻攝彭啟明臉書）

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

賴忠瑋表示，預計低壓帶對台灣的影響在今、周四會逐漸減弱，太平洋高壓也會逐漸西伸到台灣附近，讓天氣在未來幾天轉趨穩定，不過，這可能也會讓目前在菲律賓東方的熱帶性低氣壓較接近台灣。

賴忠瑋說，該熱帶性低氣壓正逐漸發展當中，中心大約距離台灣有2000多公里左右，但是因為結構還不是很好，難以一眼就直接從衛星雲圖看出低壓中心的位置；針對其未來的走向，目前全球預報模式顯示可能會至少出現兩種路徑，一種是在周六直撲台灣，另一種是在周六從日本琉球附近通過後再北轉，但兩種的變動性都很大。

賴忠瑋解釋，一方面是熱帶性低氣壓的結構還不是很完整，讓其未來的走向及預報路徑有更大的變動性；另一方面，太平洋高壓未來幾天西伸的幅度也會影響到熱帶性低氣壓未來的走向，偏偏這兩種因素都很不容易掌握，未來可能走向還有相當大的分歧，周四、周五再觀察較有參考價值。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼熱帶低壓發展中，最快今成颱。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明則貼出歐美模式的路徑預測圖說，菲律賓東方的熱帶性低氣壓新的預測仍有變數，強度及位置都還有調整空間，未來可能走向還有相當大的分歧，周四、周五再觀察較有參考價值。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，預計熱帶低壓今天或周四有可能發展成颱風，未來將往琉球前進，但目前動向不確定性很大，美國模式預估往北接近琉球再往日本，而歐洲模式預估往西邊接近台灣。

劉沛滕解釋，主要原因在於該熱帶低壓還沒完全發展起來，若有明顯發展，路徑就會比較肯定；另一個關鍵是太平洋高壓的強弱，各模式對高壓強度掌握有不確定性，如果高壓增強就會靠近台灣，影響海面或陸地，但若沒預期增強就會往琉球。

但劉沛滕提醒，如果熱帶系統是往琉球方向，也可能有外圍雲系影響台灣；若直接往台灣過來，就會受到雲帶或環流影響，動向要等周四或周五會比較明朗。他提到，若該系統沒發展起來，也不一定是颱風強度，若成颱，強度也可能只是輕颱。

劉沛滕說，至於今天氣和20日類似，依然處於低壓帶環境內，各地不定時有降雨，其中嘉義以南地區有比較持續性降雨，一整天有滿多時間在下雨；至於其他地區白天也有降雨機率，但以午後熱對流為主，下午雨勢比較明顯；溫度方面，各地高溫約31到33度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報顯示全台有雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,颱風,白鹿颱風,賴忠瑋

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