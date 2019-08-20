　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國安私菸案恐涉貪污罪　未來「機場禮遇程序」法制化成關鍵

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者徐政璿、袁茵／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統蔡英文出訪勤務走私10009條條香菸，至今真相仍未查出，國安局長邱國正3日稱對此案他「一定下重手」。輔仁大學學士後法律學系兼任副教授陳重見20日表示，私菸案既是法律事件，也是政治事件，但政治本質的民粹主義，不應取代法律本質的法治主義，制度設計不良誘人入罪，並非《貪污治罪條例》所規範本旨，相信未來「國際機場禮遇通關行李物品查驗作業程序」法制化完備後，類似弊端應可避免。

台灣法學雜誌20日舉辦 「國家安全法制探討系列：國家安全核心與法治─以國安局走私菸案事件為例」法律座談會，針對「國安法制之特殊性與法律適用」主題，陳重見表示，國家安全情報法制具有特殊性，此特殊性不僅顯現為立法政策表現上，同樣也體現於法律適用解釋上。

陳重見說，在工作執行上，因情報工作與特種勤務特殊性，在法律制定及解釋上給予一些較為特殊的考量，例如《國家情報工作法》（簡稱情工法）蒐集情報，排除通訊保障及監察法中「司法監聽」及個人資訊保護法若干原則；《特種勤務條例》排除警察職權行使法的相當規定，問題可能不大。但類似此次私菸案件，則是附隨於工作外行為，且有其歷史制度成因，究竟這些特殊性在有犯罪之虞的行為中，要扮演何種適用考量因素？值得深思。

▲▼「國家安全法制探討系列：國家安全核心與法治─以國安局走私菸案事件為例」法律座談會，由左至右分別為王瀚興、陳重見、城仲模、廖義銘、王服清。（圖／翻攝自台灣本土法學雜誌Taiwan Law Journal直播影片）

▲「國家安全法制探討系列：國家安全核心與法治─以國安局走私菸案事件為例」法律座談會，由左至右分別為王瀚興、陳重見、城仲模、廖義銘、王服清。（圖／翻攝自台灣本土法學雜誌Taiwan Law Journal直播影片，下同）

針對禮遇通關與漏稅香菸，陳重見表示，禮遇通關的法源在民國102年9月16日以前是依國際機場禮遇作業規定（簡稱機場禮遇規定），之後則是依「國際機場園區發展條例」第28條授權訂定「國際機場禮遇作業辦法」（簡稱機場禮遇辦法）規範。依機場禮遇規定，特勤人員是有可能被勾選「免驗放行」，到了機場禮遇辦法時期，則已無「免驗放行」選項，似僅得就「禮遇驗放」准予派員代予查驗，實際上是否查驗仍待確認。

陳重見說，國安局日前公布的自清調查報告中，認定私菸案起因於「行之有年之習性」、「機邊驗放作業過於寬鬆」，如綜合禮遇規定、禮遇辦法及國安局自清調查報告，既然免驗或驗過且合於法令規定，否則如驗過不合法為何可以放行？

陳重見表示，特勤人員專注於執行特種勤務，再加上長久以來慣行之事實確信，於法令未明確的情形下，是否造成特勤人員認為，總統專機所有隨行人員攜行數量並未同於一般人設限？這樣的主觀認定，如果說特勤人員均可免責，恐會被認為屬卸責之詞，但如以貪污治罪條例又屬過於嚴苛。

▲▼立委黃國昌爆料，華航高層幫國安人員走私免稅菸。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

▲立委黃國昌爆料，華航高層幫國安人員走私免稅菸。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

陳重見提到，最高法院在認定議員將公費助理薪資勻分予私聘實質助理者，雖有違反「地方民意代表費用補助條例」第6條規定，但基於「總額不變、彈性多元運用」原則，其並無不法意圖，不適用貪污治罪條例第5條第2款「利用職務機會詐取財物罪」。

關於《貪污治罪條例》第4條第1項第4款中的「公用運輸工具」，陳重見表示，雖然曾經採取較為廣義的概念，指凡供機關、部隊等公務單位使用之運輸工具，均應包括在內，不因有照、無照而受影響，但同一案件再經審認為，報廢汽車不得再行申請登記檢驗領照使用，自不得再供作運輸工具之用，故認與該罪構成要件未合。從這2則最高法院嚴格適用《貪污治罪條例》構成要件的例子，未來特勤私菸案是否構成「以公用運輸工具裝運漏稅物品罪」，仍有攻防之空間。

陳重見強調，國安局私菸案既是法律事件，也是政治事件，從舉發的人一直到緊釘不放的在野政黨，以及洶洶的民粹輿論，本案絕對是一件「欲小不易」的矚目案件，但政治本質的民粹主義，不應取代法律本質的法治主義，制度設計不良誘人入罪，並非《貪污治罪條例》所規範本旨。

最後，陳重見說，15年前的特勤所爆發羅太太支領「情報工作補助費」及「警勤費」事件，僅以繳回相關費用，未對相關發放及監督人員繩以「貪污治罪條例」，特勤條例將相關給予法制化後，多年以來並未再發生流弊。相信未來「國際機場禮遇通關行李物品查驗作業程序」法制化完備後，類似弊端應可避免，應該無待「貪污治罪條例」出手重罰。

▲▼「國家安全法制探討系列：國家安全核心與法治─以國安局走私菸案事件為例」法律座談會，由左至右分別為王瀚興、陳重見、城仲模、廖義銘、王服清。（圖／翻攝自台灣本土法學雜誌Taiwan Law Journal直播影片）

ET快訊
被繼父爆校內「四腳獸」　桃園少女2樓狂吼：我就是賤，我做錯了
韓國瑜爆車被裝監視器！徵信社「4點分析」打臉：我去年也是韓粉

關鍵字：私菸案,國安局,陳重見

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台大醫分享韓國瑜26年前故事　不顧政治色彩…堅推器官移植條例修正案

「殭屍帳號退散！」　蔡英文：不許境外勢力利用台灣自由傷害自由

影／韓國瑜狂喊被國家機器監控...蔡英文超無奈「雙手一攤」

很馬克思主義的「國家機器」　藍綠政治人物互相用來對打

柯文哲用人如用狗？　王世堅：屬下後宮選妃、用完即丟

全台第一個身心障礙馬術委員會　盧秀燕：感謝神馬郡助腦麻患者

韓國瑜9/1確定到彰化走透透　 蕭景田：行程一整天從白天到晚上

韓國瑜爆：車被裝監視器！　徵信社「4點分析」打臉：我去年他X也是韓粉

自爆車子被裝追蹤器　黃創夏酸韓國瑜：下一次，腦袋被植入晶片

國安私菸案恐涉貪污罪　未來「機場禮遇程序」法制化成關鍵

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

歐告走路失憶症？外八＋同手同腳　頸圈掛「神奇棍子」網笑：常追車齁

勸移車遭甩2巴掌！美髮師臉挫傷 停車2年「第一次勸」...店家怒提告

周湯豪突衝進KTV突襲　現場女生尖叫跳起來...全瘋了!

台大醫分享韓國瑜26年前故事　不顧政治色彩…堅推器官移植條例修正案

「殭屍帳號退散！」　蔡英文：不許境外勢力利用台灣自由傷害自由

影／韓國瑜狂喊被國家機器監控...蔡英文超無奈「雙手一攤」

很馬克思主義的「國家機器」　藍綠政治人物互相用來對打

柯文哲用人如用狗？　王世堅：屬下後宮選妃、用完即丟

全台第一個身心障礙馬術委員會　盧秀燕：感謝神馬郡助腦麻患者

韓國瑜9/1確定到彰化走透透　 蕭景田：行程一整天從白天到晚上

韓國瑜爆：車被裝監視器！　徵信社「4點分析」打臉：我去年他X也是韓粉

自爆車子被裝追蹤器　黃創夏酸韓國瑜：下一次，腦袋被植入晶片

國安私菸案恐涉貪污罪　未來「機場禮遇程序」法制化成關鍵

情侶如何維持愛火？　他認真交過15女…狂推「把女友當〇〇」：完全離不開她

SBL／新賽季有望「洋將集體選秀」　籃協爭取10月試辦

群創將推全球第一台120吋8K電視　攜手品牌大廠強化8K+5G生態圈

驚見「紅綠燈小人」肚子有蝴蝶飛過　曬恩愛兼提醒安全

村上隆用可拆口袋＋太陽花，打造極限量PORTER聯名鞋款　投籤時間只到8／25

J-Hope親姊Jimin大讚很正！實際身材還超辣...IG有300萬人追

有人進入我們寢室…在墳場滅火竟惹禍上身！2消防員慘被鬼壓嚇破膽

台大醫分享韓國瑜26年前故事　不顧政治色彩…堅推器官移植條例修正案

陸、日遊客助攻！來台人次、消費力大增　推升台灣Q2旅行收入創新高

中職／傑尼獅型男基地　帥氣球星握手會

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

政治熱門新聞

韓國瑜堆1人高公文山　最速件竟..

即／韓國瑜再爆車子被裝追蹤器！

政壇6人年輕照出土　許淑華逆天..

8月底掀底牌　郭台銘2劇本選總..

跟韓國瑜熟嗎？侯友宜：張錫銘比..

自爆遭裝追蹤器　韓國瑜反擊提告

即／郭台銘深夜400字感念薄柔..

館長爆柯文哲約直播「我是在幫他..

十指緊扣事件　林佳新：我要李慶..

韓國瑜自爆被裝監視器　他怒打臉

看過疊公文照！蔡英文酸韓國瑜：..

郭台銘下週2劇本選總統　不稱第..

嗆聲韓國瑜！基進黨秀比人高「罷..

李佳芬農舍到期　雲縣高標準規格..

更多熱門

相關新聞

阿扁：私菸案陳菊辭官才是最強輔選

國安局私菸案自7月底爆發至今仍受到外界關注，前總統陳水扁20日凌晨在臉書PO文，點名總統府秘書長陳菊應該為私菸案辭官負起政治責任，這樣才是對總統蔡英文尋求連任最有力的輔選。

蘇貞昌公文比人還高？他這樣酸…

獨／私菸案後憲兵受重用　鄭禎祥接府侍衛室主任

私菸案　海關修禮遇通關補破網

總統專機女廚偵訊淚　空少買600條菸20萬交保

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善離婚爆「陰謀論」！打臉證詞大翻轉

10外送員排滷味攤　她見「粉紅一條龍」傻了

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠400萬

凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光！

快訊／桃園民宅無聲崩塌！她被活埋…公公搬石塊救人

低壓雨彈來襲…2縣市拉警報

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

妻子偷吃他站門外聽30分鐘！小王一句話家庭全毀

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘死　

​小情侶跳河殉情！慘遇大蜥蜴釀1命危

小貓報到第一天　主人見到這幕暖爆

韓國瑜堆1人高公文山　最速件竟佔過半

他上女廁門後傳恩愛聲！1句對話讓他沉默了

更多

最夯影音

更多

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面