國安私菸案恐涉貪污罪　未來「機場禮遇程序」法制化成關鍵

記者徐政璿、袁茵／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統蔡英文出訪勤務走私10009條條香菸，至今真相仍未查出，國安局長邱國正3日稱對此案他「一定下重手」。輔仁大學學士後法律學系兼任副教授陳重見20日表示，私菸案既是法律事件，也是政治事件，但政治本質的民粹主義，不應取代法律本質的法治主義，制度設計不良誘人入罪，並非《貪污治罪條例》所規範本旨，相信未來「國際機場禮遇通關行李物品查驗作業程序」法制化完備後，類似弊端應可避免。

台灣法學雜誌20日舉辦 「國家安全法制探討系列：國家安全核心與法治─以國安局走私菸案事件為例」法律座談會，針對「國安法制之特殊性與法律適用」主題，陳重見表示，國家安全情報法制具有特殊性，此特殊性不僅顯現為立法政策表現上，同樣也體現於法律適用解釋上。

陳重見說，在工作執行上，因情報工作與特種勤務特殊性，在法律制定及解釋上給予一些較為特殊的考量，例如《國家情報工作法》（簡稱情工法）蒐集情報，排除通訊保障及監察法中「司法監聽」及個人資訊保護法若干原則；《特種勤務條例》排除警察職權行使法的相當規定，問題可能不大。但類似此次私菸案件，則是附隨於工作外行為，且有其歷史制度成因，究竟這些特殊性在有犯罪之虞的行為中，要扮演何種適用考量因素？值得深思。

▲「國家安全法制探討系列：國家安全核心與法治─以國安局走私菸案事件為例」法律座談會，由左至右分別為王瀚興、陳重見、城仲模、廖義銘、王服清。（圖／翻攝自台灣本土法學雜誌Taiwan Law Journal直播影片，下同）

針對禮遇通關與漏稅香菸，陳重見表示，禮遇通關的法源在民國102年9月16日以前是依國際機場禮遇作業規定（簡稱機場禮遇規定），之後則是依「國際機場園區發展條例」第28條授權訂定「國際機場禮遇作業辦法」（簡稱機場禮遇辦法）規範。依機場禮遇規定，特勤人員是有可能被勾選「免驗放行」，到了機場禮遇辦法時期，則已無「免驗放行」選項，似僅得就「禮遇驗放」准予派員代予查驗，實際上是否查驗仍待確認。

陳重見說，國安局日前公布的自清調查報告中，認定私菸案起因於「行之有年之習性」、「機邊驗放作業過於寬鬆」，如綜合禮遇規定、禮遇辦法及國安局自清調查報告，既然免驗或驗過且合於法令規定，否則如驗過不合法為何可以放行？

陳重見表示，特勤人員專注於執行特種勤務，再加上長久以來慣行之事實確信，於法令未明確的情形下，是否造成特勤人員認為，總統專機所有隨行人員攜行數量並未同於一般人設限？這樣的主觀認定，如果說特勤人員均可免責，恐會被認為屬卸責之詞，但如以貪污治罪條例又屬過於嚴苛。

▲立委黃國昌爆料，華航高層幫國安人員走私免稅菸。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

陳重見提到，最高法院在認定議員將公費助理薪資勻分予私聘實質助理者，雖有違反「地方民意代表費用補助條例」第6條規定，但基於「總額不變、彈性多元運用」原則，其並無不法意圖，不適用貪污治罪條例第5條第2款「利用職務機會詐取財物罪」。

關於《貪污治罪條例》第4條第1項第4款中的「公用運輸工具」，陳重見表示，雖然曾經採取較為廣義的概念，指凡供機關、部隊等公務單位使用之運輸工具，均應包括在內，不因有照、無照而受影響，但同一案件再經審認為，報廢汽車不得再行申請登記檢驗領照使用，自不得再供作運輸工具之用，故認與該罪構成要件未合。從這2則最高法院嚴格適用《貪污治罪條例》構成要件的例子，未來特勤私菸案是否構成「以公用運輸工具裝運漏稅物品罪」，仍有攻防之空間。

陳重見強調，國安局私菸案既是法律事件，也是政治事件，從舉發的人一直到緊釘不放的在野政黨，以及洶洶的民粹輿論，本案絕對是一件「欲小不易」的矚目案件，但政治本質的民粹主義，不應取代法律本質的法治主義，制度設計不良誘人入罪，並非《貪污治罪條例》所規範本旨。

最後，陳重見說，15年前的特勤所爆發羅太太支領「情報工作補助費」及「警勤費」事件，僅以繳回相關費用，未對相關發放及監督人員繩以「貪污治罪條例」，特勤條例將相關給予法制化後，多年以來並未再發生流弊。相信未來「國際機場禮遇通關行李物品查驗作業程序」法制化完備後，類似弊端應可避免，應該無待「貪污治罪條例」出手重罰。