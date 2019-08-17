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費鴻泰酸蘇貞昌：有沒有批到私菸案被當「擅自移動貨物」公文？

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▲▼司法院大法官被提名人行使同意權全院委員會 蔡宗珍 立委林奕華 陳玉珍 費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵、徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌表示，自己批的公文堆起來比一個人還高，且常常弄到很晚才回家，身為人民託付責任的公務員，一定要堅守崗位。對此，立委費鴻泰17日酸說，請問如此認真的蘇貞昌在批閱公文時，有沒有看到財政部關務署將走私菸解釋「擅自移動貨物」，僅輕罰華航15萬的公文呢？

針對蘇貞昌對於「批公文大賽」的回應，費鴻泰17日在臉書上表示，他很認同行政院長應該堅守崗位、以身作則，但也忍不住想請問如此認真的蘇貞昌，在批閱這堆比人高的公文裡，有沒有看到財政部關務署將走私香菸解釋為「擅自移動貨物」，僅輕罰華航15萬的這份公文呢？

費鴻泰引述《菸酒管理法》第45條規定，海關沒入私菸每條應處罰500元以上、5000元以下罰鍰，華航9800條私菸，依法至少應處罰1000萬元罰鍰，但財政部僅援引《海關緝私條例》第35條規定，將私菸行為解釋為「擅自移動貨物」。財政部雖然回應，15萬元罰鍰是先針對華膳空廚違反保稅菸品管理行為作處罰，不代表調查裁罰至此已結束；然而私菸案調查至今避重就輕，也難怪此次財政部被認為要輕縱華航。

費鴻泰認為，有效的政府治理不能只靠主管的親力親為，蔡政府應善用制度和科技來做好政府治理。目前蘇貞昌從早到晚都忙於批公文和跑行程，也要求行政主管要向他學習，但蘇貞昌領導的行政院是否能考慮優化公文程序，以免案牘勞形呢？

最後，費鴻泰說，自己17日參加親子活動「甲蟲交流會」時，有人建議蘇貞昌要同時注意效率和休息，才能保持良好的體力和精神，對政府治理才能有效執行，「此建議聽起來，還真有道理。」

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關鍵字：費鴻泰,蘇貞昌,公文,私菸案

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