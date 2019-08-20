台南市議會開放假日廣場借用　郭信良：試辦到年底

▲台南市議會議長郭信良，偕同市議員穎艾達利、盧崑福及李中岑等人公布，即日起到今年12月底，市議會假日廣場免費開放於假日時借用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會議長郭信良，偕同市議員穎艾達利、盧崑福及李中岑等，8月20日上午公布，即日起到今年12月底，台南市議會假日廣場免費開放於假日時段借用，不僅藝文團體及個人可以向市議會總務組登記使用，也可借用廣場舉辦議長盃各種競賽活動，甚至辦理農特產品展示推廣，讓空間活化、達到多元利用的效果。

郭信良議長表示，在年初舉辦小小台灣燈會的時候，所使用的場地就是台南市議會廣場，得到許多民眾的迴響。市民朋友為了觀賞花燈來到議會廣場，也到台南市議會裡和大型的經典泰迪熊合照，發現原本以為很嚴肅、難以親近的市議會，原來美麗又親民，所以他在燈會結束後，就請總務組研議在假日時開放廣場，讓民眾在假日多一個去處。

郭信良議長說明，為了讓民眾來到台南市議會廣場能感覺到舒服及放鬆，議會員工花了許多心思整理周遭環境，不僅有生態池，還有精心種植的植栽，環境很怡人，歡迎民眾多多前來借用廣場、親近台南市議會。郭信良議長特別指出，穎艾達利議員大力支持開放假日廣場，尤其是鼓勵台南市團體在廣場舉辦議長盃各項比賽，令人感謝。

郭信良議長表示，在議會假日廣場舉辦議長盃各項競賽時，可以依「台南市議會辦理議長盃各種球類、技藝等競賽活動要點」向台南市議會申請經費，金額以新台幣2萬元為原則。另外，依據議會廣場使用管理要點，廣場開放時間為每週六、日上午8時到晚上9時，有意借用者應於10日前提出申請，同一申請單位相同之企劃申請應有3個月以上之間隔。欲借用之個人或團體可洽總務組林先生洽詢，電話06-3903520。