陳怡珍化身孩子王　暑假帶領小朋友參訪台南市議會

▲台南市議員陳怡珍，特地在暑假期間安排小小職人，前往台南市議會進行實境體驗，親自導覽這一群幼稚園小朋友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



一向給人嚴肅問政形象的台南市議會，近日來了一群小朋友，市議員陳怡珍特地在暑假期間安排小小職人前往議會進行實境體驗，一群幼稚園小朋友睜著圓滾滾的大眼睛、探頭探腦，在神聖的議會殿堂間穿梭。

陳怡珍議員瞬間變身成導覽姊姊，用淺顯易懂的話語向孩子們解釋市政會議的目的、議會內的角色位置，以及開會發言的方式，甚至帶領他們站上主席台，體驗議長落槌定案的儀式。一時之間，角色互換，平日質詢官員的市議員，化身成被小朋友質詢的角色，面對孩子們五花八門、無厘頭的問題，生硬冷酷的市議會增添許多歡樂笑料。

市議員陳怡珍表示，小小職人體驗正夯，各行各業紛紛推出親子體驗活動，而政治也是一門需要被了解的職業，雖然小朋友還無法理解複雜的議事規則與程序，但是透過參訪市議會，體驗平日在電視上看到的質詢場所，學習了很棒的一課。

席間，孩子們紛紛圍著陳怡珍，一下問「市長坐在哪裡？」、一下問「開會要開多久？」，陳怡珍都耐心一一解釋，介紹議會流程。陳怡珍強調，小孩是國家未來的主人翁，公民意識需要從小養成，也許這群孩子將來也會成為民意代表，或是進入行政體系為人民服務，在攸關捍衛台灣主權的關鍵時刻，向下紮根的力量不可小覷。