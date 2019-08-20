噁男「猥褻+偷拍少年裸照」辯無證據　證人全程目睹打臉

▲程男猥褻少年還偷拍裸照，竟辯無證據上訴，遭證人證述打臉。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳玉／台中報導

程姓男子2016年間在網路社團上認識14歲少年小蔡（化名），同年間，程前往少男家中、親友住處，趁隙猥褻少年並用手機拍下其洗澡、光屁股的照片、影片，一審判程2年6月徒刑。但程以沒有照片、錄影檔案扣案，提起上訴，但少年表弟剛好都目擊2次猥褻，證詞大致與少年相符，認為程上訴無理，二審將全案駁回。

判決書指出，程姓成年男子，3年前5月間在網路社團認識少年小蔡，同年間7月下旬，程前往少年親友在苗栗的住處旅遊住宿，程趁少年洗澡時，假藉與對方嬉戲，讓他失去防備心時，用手機拍攝洗澡裸體（有拍到生殖器官）的2張照片。

同年8月初，程前往少年住處，故技重施，在少年房間內與他嬉戲時，用手機拍攝對方光屁股的照片、影片，經少年、少年母親發現後，怒而提出告訴。

程男承認有拍攝少年的裸體照片、影片，但辯稱是少年要求幫忙拍攝在按摩浴缸游泳的模樣，印象中照片無露出生殖器，把照片傳送給對方後也刪除了。並說當時拍攝的手機已經摔壞丟棄了，無法提供檢方鑑定。

但少年表弟出面兩度證稱，「在浴室中看見程撫摸表哥生殖器，並拍照拍身體」、「看到程直接把表哥屁股給扒開然後又拍照還有錄影」及「程把表哥的褲子脫掉拍照」。

法官認為，程確實在與少年嬉鬧並拍照，少年表弟則在旁邊看到，但2人在浴缸內近距離拍攝，很難不拍到生殖器部位，另3人都說是少年被扒開屁股拍照的，少年表弟證述有看到該拍照、錄影內容，認為確定是猥褻照片及影片無誤，駁回全案。