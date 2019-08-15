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社會 社會焦點 保障人權

戀上34歲大體美容師「以為會結婚」　她慘遭詐117萬

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▲情侶，自拍，放閃，約會，男友，女友，談戀愛。（圖／記者黃克翔攝）

▲高男隱瞞已婚身份與吳女交往3年，騙取對方共117萬餘元，遭詐欺等罪判刑。（示意圖，與本案無關／記者黃克翔攝）

記者陳玉／台中報導

已是人夫的34歲高姓男子，2012年間透過交友網站結識家中開設金紙店的吳姓女子，高竟偽稱自己擔任大體美容師，以結婚為前提跟吳交往，取得對方信任後，用各種藉口多次向她借款，共計騙取新台幣117萬1468元，直到2016年間高男妻子到吳家中買金紙，吳才發現高已婚事實，向高追討借款，以95萬元和解；台中地院依詐欺等罪判高1年徒刑。

判決書指出，高男2012年間透過交友網站結識吳女，見吳已屆適婚年齡及急於結婚的心理，竟刻意隱瞞自己已結婚生子等事實，用「高杉星」假名騙吳，他在殯儀館擔任大體美容師，有穩定工作與收入，希望與她以結婚為前提交往。

高取得吳信任後，自2015年1月起至2016年8月止，高陸續用欠老闆錢要償還、修車名目、需要繳交保金等理由，共計向吳借款共計新台幣117萬1468元，而吳因深信他有固定工作收入可以償還，都沒有懷疑過對方，高更用假名「高杉星」簽下本票給吳，證明自己會如實還款。

2016年8月間，吳發現高男已婚生子等事實，要求高返還借款，經雙方協商後，吳同意用新台幣95萬元和解，約定好要在2017年7月1日前清償完畢，但高遲未償還債務，吳才知道自己受騙，進而提告。

吳女證稱，跟高在一起大約3年，當時不知道他已婚，直到他太太有次到家中店面購買金紙，才得知高已是人夫；指出借錢給他，是因為覺得2人會結婚，才想要協助他、相信他說的都是真的，但沒想到報案時才知道他的本名非「高杉星」，相當痛心。

台中地院審酌，高利用吳對婚姻的渴望，以各種名目詐騙已侵害吳女財產權，但考量雙方已和解成立，以詐欺、偽造文書等罪判處高1年徒刑。

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關鍵字：台中地院,判決

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