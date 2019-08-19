與小姑大吵負氣攜幼女返鄉　丈夫「妻離子散」怒告越籍妻

▲吳女因與小姑大吵竟攜女離家，丈夫怒而提告，台中地院依略誘罪判刑。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者陳玉／台中報導

越南籍的吳姓女子2002年間與許男結婚，並生下一女，但因與許男胞妹相處不睦，時常發生口角，8年前與小姑大吵一架後，竟獨自帶著當時年僅7歲的女兒返回越南娘家，許怒而提出告訴；經法官查出，吳女於去年7月間已帶女兒返台，台中地院考量吳已獲丈夫原諒，且一家團圓，依略誘罪判吳1年10月徒刑，緩刑3年。

判決書指出，吳女為越南人，在2002年12月間與許男結婚，申請來台定居而歸化成台灣人民，並生下一名女兒，但婚後吳女與許男胞妹相處不睦，姑嫂時常為了小事發生口角，吳因此萌生要帶女兒返回越南扶養之意。

2011年9月間，吳又與小姑發生爭吵，盛怒之下竟收拾行李，獨自帶著當時7歲的女兒搭機返回越南娘家，並讓女兒在越南生活、唸書，許男不滿自己對女兒的監護權受到侵害，怒而提出告訴，經法官查出，吳女在去年7月間已帶女兒返回台灣。

吳女在審理時坦承犯行，指出寒暑假會帶女兒回台灣與許男團聚，且許男有同意讓女兒在越南就學，自己曾在台灣工廠打工、目前在越南賣魚來扶養女兒，經濟狀況尚可。

法官審酌，吳與家族相處所生糾紛，其行為雖有不當，但她攜女離家事出有因，非惡性重大之人，且吳為外籍人士，遠嫁台灣，難免就文化差異、生活習慣、價值觀等隔閡，而有相處困窘矛盾情事，予以減輕刑期。