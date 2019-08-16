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戀上女下屬甜稱「只給妳」　一張孕肚照…人夫桃機修羅場秒變臉

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記者黃翊婷／綜合報導

台中市女子小鳳（化名）與已婚的上司阿樹（化名）有染，2017年7月發現自己懷孕，沒想到卻引起阿樹老婆的懷疑，兩人感情因此生變，她一度挺著孕肚衝到桃園機場攔截，結果卻被搶走手機，兩人雙雙告上法院。台中地院法官最後依相姦罪判小鳳7月有期徒刑，另依強制罪判阿樹3月有期徒刑。

▲性愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲小鳳明知阿樹已婚，仍和對方發生性關係。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本案無關，下同）

判決書中提到，小鳳明知阿樹已經結婚，仍在2017年2月15日、4月4日、4月7日、4月22日以及7月16日之間，在租屋處發生5次性關係，她則在7月16日那一次受孕，並於隔年3月生下一名女嬰；由於當時阿樹正在與老婆談離婚的事，她卻在確定懷孕一個月後傳送產檢的超音波圖片給男方，沒想到反而被正宮逮個正著，還挖出不少親密對話。

兩人的感情因此生變，阿樹2017年10月間與老婆一起出國參加員工旅遊，小鳳挺著孕肚追到桃園機場，隨即在機場大廳質問阿樹要如何處理腹中的胎兒，雙方一度發生爭執，這時剛好電話響了，她從包包裡拿出手機看看，沒想到卻被搶走手機，力道之大就連包包也被扯壞。

▲▼嬰兒,新生兒,寶寶。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小鳳為阿樹生下一名女兒。

台中地院法官勘驗兩人的LINE對話內容，發現小鳳曾在2017年2月傳訊息表示，「對我那麼好，等等如果喜歡上，就糟糕了，可惜你死會了」、「那這樣，你還會跟家裡那個」，阿樹則回答「只給妳」，接著小鳳又提問，「那如果哪天她跟你要怎麼辦」，阿樹則說「累累不想」。

而小鳳在同年5月間曾在LINE上談到阿樹與老婆分房睡、分居以及離婚等事，法官認為，她這個時候已經知道阿樹已婚，挨告後卻改口稱以為男方離婚了，顯然是在狡辯，最後依5個相姦罪判她7月有期徒刑，另外依強制罪判處阿樹3月有期徒刑，皆可易科罰金。

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關鍵字：台中地院,相姦罪,強制罪

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