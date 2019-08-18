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台商撒5千萬包養海派酒店妹　她失聯挨告詐欺...二審判緩刑

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▲▼馬賽克。台商愛上海派七店酒女，交往2年就奉上快5千萬。（圖／翻攝臉書）

▲方女外型亮麗，吳姓台商撒5千萬包養後，她卻失聯進而怒告詐欺。（資料照／翻攝臉書）

記者陳玉／台中報導

吳姓台商4年前在台中海派酒店結識方姓酒女，吳以每月20萬元包養方女，2年內在她身上投資近5千萬元，後來方突然失聯，吳一再聯繫未果怒而提告詐欺。台中地院一審認為，方僅詐騙吳200萬元，其餘都是吳心甘情願下贈與，依詐欺罪判方1年2月徒刑，全案上訴後，台中高分院考量雙方已和解，維持一審刑度，宣告緩刑3年。

二審審理期間，吳提出訴狀向合議庭表示，雙方已和解，也不願再追究方刑責；法官認為，方無前科，希望以此為警惕不要再犯，全案維持一審1年2月徒刑，宣告緩刑3年。

判決書指出，60多歲的吳姓台商4年前結識當時在台中海派酒店任職的方女，方知道吳出手闊綽，而吳為維繫2人情誼，以每月20萬元包養，期間更幫方還債、買房子及名車、名錶等共花費5158萬元，其中3855萬元是贈與，而非詐欺。

2016年5月間，方女向吳稱因父親房屋貸款500萬困擾，吳馬上給予方500萬元，但方父實際房貸僅有297萬8757元，方詐得202萬餘元；同年6月間，方又向吳稱要在逢甲商圈買房，這樣能就近照顧吳，吳給予1000萬元後，方卻未購屋，而是將款項去購買儲蓄險。

2017年2月間，方用通訊軟體聯絡吳，佯稱她有意開設美甲店，希望吳能提供200萬元資金，吳交付金錢後卻遭對方斷絕聯繫怒而提告，總計方女向吳詐得1402萬餘元。

一審審理時，檢方查出方父積欠房屋貸款，吳僅給方女300萬元，再由方女替父繳交297萬8757餘元，這部分未構成詐欺；另吳給方1000萬元購屋，方未購屋拿去買儲蓄險，判無罪。

一審認定，方利用吳對其的信任，捏造要開美甲店進而詐欺吳200萬元，依詐欺罪將方判刑1年2月，並沒收犯罪所得200萬元，其餘被訴違反洗錢防制法部分無罪。

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關鍵字：台中高分院,判決,海派,酒女

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