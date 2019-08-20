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拉力房車賽移師海岸山脈　尚德村風景秀麗車手讚：台灣合掌村

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▲東23線非常適合做為休閒觀光及運動的景觀道路，但是很多人不知道其實也是連接縱谷跟東海岸的另1條路。（圖／東河鄉公所提供）

東23線非常適合做為休閒觀光及運動的景觀道路，但是很多人不知道其實也是連接縱谷跟東海岸的另1條路。（圖／東河鄉公所提供）

記者王兆麟／台東報導

由華盟拉力賽車運動推廣協會主辦，東河鄉公所、延平鄉公所共同協辦，2019 UCRA華盟拉力賽第一站將在8月24、25日首度移師海岸山脈進行為期兩天賽事；路線規劃由延平鄉東40線出發，行經東河鄉東23線公路，於尚德村龍山宮折返，全長約15公里，預計將有來自全台各地逾百輛的拉力房車參賽。

東23線是連接延平鄉鸞山部落到東河鄉泰源幽谷的重要聯絡道路，沿途風景秀麗、景觀原始，有原住民特色的深度旅遊點、自然農法的香草栽培等產業，尤其是尚德村初秋風景和稻田景致，讓前來勘路的參賽車手大讚，彷彿走進了日本最美小村—「合掌村」。

主辦賽事的華盟拉力賽車運動推廣協會理事長彭志忠表示，東23線真的很美，且地形多變具挑戰性，適合舉辦各種運動賽事，可謂秘境美景賽道。本賽事首度移師尚德村，約300公尺就設置1名道安人員，且聘請當地居民擔任，除了安全上沒疑慮，也為地方增加工作機會；此外也發動參賽選手，透過道路認養及賽後清潔等方式維護在地環境，為比賽注入公益元素與正面意義。

東河鄉長葉啟伸表示，東23線長年因災受損，這幾年在交通部公路總局、台東縣政府及鄉公所努力下陸續修復，縣府並在2018年爭取經費完成銅礦-七塊厝路段改善，並編制為東23之1線，後續將繼續執行路面整修及拓寬，增加行車的安全、舒適性。

東23線具豐富原始景觀及發展潛力，非常適合做為休閒觀光及運動的景觀道路，但是很多人不知道其實也是連接縱谷跟東海岸的另1條路。因此，為了破除民眾對過去東23線崎嶇難行的既有印象，東河鄉公所與延平鄉公所共同協辦本次賽事，以提升東23線知名度，為尚德村帶來商機，吸引更多遊客前來路跑、騎自行車或體驗深度旅遊，將東23線打造成兼具觀光、休閒及運動的美景公路。

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關鍵字：拉力,房車賽,海岸山脈,東河,尚德村,車手,合掌村,鸞山,泰源幽谷

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